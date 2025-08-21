https://ria.ru/20250821/es-2036864730.html

Макрон пытается скрыть колониальное прошлое Франции, заявил эксперт

Французский президент Эмануэль Макрон, позволяя себе оскорбительные высказывания в адрес России, пытается скрыть колониальное прошлое самой Франции и ее потерю... РИА Новости, 21.08.2025

БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Французский президент Эмануэль Макрон, позволяя себе оскорбительные высказывания в адрес России, пытается скрыть колониальное прошлое самой Франции и ее потерю влияния в странах Сахеля, заявил РИА Новости президент Совета молодежи за развитие Сахеля (CJ.DS) Исмаэль Савдаго. Ранее Макрон в одном из своих интервью назвал Россию "хищником", который якобы угрожает европейским странам. "Эта агрессивная позиция Макрона выдает не только стремление разделить мир на "хороших" и "плохих" в интересах Запада, но и скрывает истинные причины: потерю влияния Франции в Африке, пробуждение народов Сахеля, объединившихся в Альянс государств Сахеля, и массовое отторжение иностранного господства", - сказал Савдаго. По словам главы африканского молодежного совета, неоколониальный курс Франции представляет угрозу стабильности во всем мире. Он отметил, что Франция, веками угнетавшая, порабощавшая и грабившая африканские народы, не имеет никакого морального права говорить о какой-либо угрозе, якобы происходящей со стороны России, которая, в отличие от нее, никогда не колонизировала и не эксплуатировала Африку. "Напротив, Россия всегда протягивала руку тем, кто борется за свой суверенитет, достоинство и самоопределение... Эта агрессивная риторика (Франции - ред.), пронизанная презрением и высокомерием, вписывается в западную колониальную традицию, которая до сих пор отказывается признавать право других наций на существование, защиту и построение союзов в соответствии со своими интересами", - добавил Савдаго. Политик подчеркнул, что народы стран Сахеля не забыли колониальную историю, военные интервенции под видом миротворческих миссий и экономическое разграбление, прикрывавшееся "сотрудничеством". "Африка больше не является землей для завоевания, а представляет собой континент, вставший на ноги, пробудившийся и устремленный в многополярное будущее, где царят взаимное уважение и равенство между нациями", - заключил Савдаго. В 2022 году переходные власти Мали официально объявили о выходе из соглашений с Францией и союзниками по операции "Бархан" и "Такуба". В 2023 году власти Буркина-Фасо денонсировали соглашение о размещении французского контингента и потребовали вывести войска в течение месяца. После смены власти в Нигере в 2023 году совет национальной безопасности Нигера потребовал немедленного вывода французских войск, который завершился в конце позапрошлого года, и прекращения дипломатической миссии Франции в стране.

Новости

