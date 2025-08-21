Рейтинг@Mail.ru
Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/ermak-2036673091.html
Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину
Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину - РИА Новости, 21.08.2025
Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что больше трех стран готовы направить контингенты на Украину в рамках гарантий безопасности, однако... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:35:00+03:00
2025-08-21T11:35:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
андрей ермак
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f450c6ae974413ab479965d6cd5f5296.jpg
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что больше трех стран готовы направить контингенты на Украину в рамках гарантий безопасности, однако не стал называть эти страны. "Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть", - сказал он, отвечая на вопрос итальянской газеты Corriere della Sera о готовности Германии, Великобритании и Франции к такому шагу. Ермак заявил, что отправка западных контингентов должна идти в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности. Он добавил, что военные представители Киева возобновят консультации с Пентагоном по конкретным аспектам этого обязательства в четверг. "На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников", – утверждает Ермак. Говоря об их численности , он упомянул протяжённость границы Украины с Россией. "Нашим командованием изучается численность иностранных контингентов, необходимых для её (границы - ред.) охраны. Необходимо проработать характер их мандата, методы развёртывания, прерогативы и пределы миссии", - заявил глава офиса Зеленского. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250821/premer-2036665189.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036661751.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589632_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_4c9da46c50888e63606ce9af09dbbc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину

Ермак заявил о готовности более трех стран готовы отправить войска на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что больше трех стран готовы направить контингенты на Украину в рамках гарантий безопасности, однако не стал называть эти страны.
"Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть", - сказал он, отвечая на вопрос итальянской газеты Corriere della Sera о готовности Германии, Великобритании и Франции к такому шагу.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Премьер Финляндии допустил отправку военных на Украину
10:57
Ермак заявил, что отправка западных контингентов должна идти в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности. Он добавил, что военные представители Киева возобновят консультации с Пентагоном по конкретным аспектам этого обязательства в четверг.
"На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников", – утверждает Ермак.
Говоря об их численности , он упомянул протяжённость границы Украины с Россией. "Нашим командованием изучается численность иностранных контингентов, необходимых для её (границы - ред.) охраны. Необходимо проработать характер их мандата, методы развёртывания, прерогативы и пределы миссии", - заявил глава офиса Зеленского.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал, какие хочет гарантии безопасности для Украины
10:32
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала