https://ria.ru/20250821/ermak-2036673091.html

Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину

Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину - РИА Новости, 21.08.2025

Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что больше трех стран готовы направить контингенты на Украину в рамках гарантий безопасности, однако... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T11:35:00+03:00

2025-08-21T11:35:00+03:00

2025-08-21T11:35:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

андрей ермак

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f450c6ae974413ab479965d6cd5f5296.jpg

РИМ, 21 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что больше трех стран готовы направить контингенты на Украину в рамках гарантий безопасности, однако не стал называть эти страны. "Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть", - сказал он, отвечая на вопрос итальянской газеты Corriere della Sera о готовности Германии, Великобритании и Франции к такому шагу. Ермак заявил, что отправка западных контингентов должна идти в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности. Он добавил, что военные представители Киева возобновят консультации с Пентагоном по конкретным аспектам этого обязательства в четверг. "На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников", – утверждает Ермак. Говоря об их численности , он упомянул протяжённость границы Украины с Россией. "Нашим командованием изучается численность иностранных контингентов, необходимых для её (границы - ред.) охраны. Необходимо проработать характер их мандата, методы развёртывания, прерогативы и пределы миссии", - заявил глава офиса Зеленского. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250821/premer-2036665189.html

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036661751.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, нато, министерство обороны сша