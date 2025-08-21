Ермак рассказал, сколько стран готовы отправить войска на Украину
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что больше трех стран готовы направить контингенты на Украину в рамках гарантий безопасности, однако не стал называть эти страны.
"Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть", - сказал он, отвечая на вопрос итальянской газеты Corriere della Sera о готовности Германии, Великобритании и Франции к такому шагу.
Ермак заявил, что отправка западных контингентов должна идти в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности. Он добавил, что военные представители Киева возобновят консультации с Пентагоном по конкретным аспектам этого обязательства в четверг.
"На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников", – утверждает Ермак.
Говоря об их численности , он упомянул протяжённость границы Украины с Россией. "Нашим командованием изучается численность иностранных контингентов, необходимых для её (границы - ред.) охраны. Необходимо проработать характер их мандата, методы развёртывания, прерогативы и пределы миссии", - заявил глава офиса Зеленского.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.