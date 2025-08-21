https://ria.ru/20250821/eks-podpolkovnik-2036643211.html

Прозоров рассказал, кто организовал протесты из-за НАБУ и САП

Прозоров рассказал, кто организовал протесты из-за НАБУ и САП - РИА Новости, 21.08.2025

Прозоров рассказал, кто организовал протесты из-за НАБУ и САП

Протесты на Украине по поводу ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T08:23:00+03:00

2025-08-21T08:23:00+03:00

2025-08-21T08:23:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

василий прозоров

владимир зеленский

виктор янукович

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776781557_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_fd0064c967148e4e33e40bae309b1f4b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Протесты на Украине по поводу ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) были организованы теми же людьми и методами, что и события на майдане 2013-2014 годов, поделился мнением с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Закулиса (на Западе - ред.), которая заинтересована в деятельности этой антикоррупционной вертикали, она сразу же всполошилась (после попыток Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ и САП - ред.). Безумно смешно было смотреть: когда украинцев убивает (главнокомандующий ВСУ Александр - ред.) Сырский в бесплодных атаках на фронте, когда ТЦКшники (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) свирепствуют, когда коррупционные скандалы сотрясают страну, когда закрывают границы и ограничивают свободу слова – ни один украинец не вышел на Майдан. Тут на тебе - наехали на НАБУ и САП, и опять, сразу же вышли по той же методичке, как 11 лет назад", - сказал Прозоров. Он отметил, что протесты выглядели так же, как начало Майдана в 2013 году - молодежь в центре Киева с плакатами и кричалками. "О чем это говорит? Те же кукловоды, которые организовали Майдан в 2013 году, в 2014, вот их интересы затронул наезд на НАБУ и САП. Та же самая методичка, те же самые деньги, те же самые даже организаторы и исполнители", - добавил экс-подполковник. Верховная рада Украины 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20250814/zelenskij-2035168391.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033719155.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, сша, василий прозоров, владимир зеленский, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), служба безопасности украины