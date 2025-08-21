https://ria.ru/20250821/eks-glava-2036635468.html

Экстрадированную из Аргентины экс-главу "Жилфонда" осудили в Барнауле

Экстрадированную из Аргентины экс-главу "Жилфонда" осудили в Барнауле - РИА Новости, 21.08.2025

Экстрадированную из Аргентины экс-главу "Жилфонда" осудили в Барнауле

Суд приговорил бывшего руководителя "Жилфонд Барнаул" Людмилу Авдюхину, ранее экстрадированную из Аргентины, к семи годам колонии по делу о хищении на 121... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T06:39:00+03:00

2025-08-21T06:39:00+03:00

2025-08-21T06:39:00+03:00

происшествия

аргентина

барнаул

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

БАРНАУЛ, 21 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего руководителя "Жилфонд Барнаул" Людмилу Авдюхину, ранее экстрадированную из Аргентины, к семи годам колонии по делу о хищении на 121 миллиона рублей, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Индустриальный районный суд города Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… (Суд - ред) назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд установил, что в период с 2021 по 2022 год Авдюхина под видом заключения договоров безвозмездного хранения совершила хищение денежных средств у 22 граждан, планирующих приобретение жилья. "Также еще девять потерпевших передали ей якобы для участия в инвестиционных проектах свои сбережения. В результате жители региона лишились свыше 121 миллионов рублей", - отметила Антошкина. Помощник прокурора напомнила, что после совершения преступлений в декабре 2022 года Авдюхина скрылась за границей. В рамках международно-правового сотрудничества органов прокуратуры в 2024 году ее экстрадировали из Аргентины.

https://ria.ru/20250818/khischenie-2035961149.html

аргентина

барнаул

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, аргентина, барнаул, алтайский край