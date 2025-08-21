https://ria.ru/20250821/efimov-2036768549.html

Ефимов: более половины средств АИП Москвы направят на развитие транспорта

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Более половины средств адресной инвестиционной программы столицы на 2025-2027 годы, то есть 1,7 триллиона рублей, вложат в совершенствование транспортной инфраструктуры, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов на открытии Международного транспортного саммита."Развитие транспортной инфраструктуры - крупнейший раздел адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025-2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении анонсируется открытие в сентябре четырех новых станций Троицкого радиуса московского метрополитена: "Вавиловской", "Академической", "Крымской" и "ЗИЛ". Параллельно продолжается строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро. На данный момент в Москве возводится в совокупности 17 станций метрополитена, 14 - проектируется, уточняется в пресс-релизе.Обращено внимание в нем и на активное развитие в городе улично-дорожной сети. Согласно приведенным данным, каждый четвертый ее километр появился в Москве с 2011 года. На этот и последующие два года в столице в планах проложить еще около 270 километров дорог.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство финального участка магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" будет завершено в 2026 году. Пятый участок трассы призван улучшить транспортную доступность столичных районов Коммунарка, Южное и Северное Бутово, где проживают примерно 480 тысяч москвичей.

