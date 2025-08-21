Рейтинг@Mail.ru
Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/dyuzhev-2036626599.html
Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева
Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева - РИА Новости, 21.08.2025
Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева
Астраханские приставы не смогли взыскать с актера Дмитрия Дюжева долги по коммунальным платежам, следует из материалов, размещенных на сайте Федеральной службы... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T04:05:00+03:00
2025-08-21T04:05:00+03:00
астрахань
москва
дмитрий дюжев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46261/74/462617498_0:86:2686:1597_1920x0_80_0_0_7920ae750cb802ef0f16e7f0976bb523.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астраханские приставы не смогли взыскать с актера Дмитрия Дюжева долги по коммунальным платежам, следует из материалов, размещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов.Актер имел задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 21143,64 рубля. Исполнительное производство было открыто на основании материалов, поступивших от мирового судьи Астрахани.Согласно материалам дела, исполнительное производство было прекращено на основании статьи 46 закона "Об исполнительном производстве" из-за невозможности установить местонахождение должника, его активов и недостаточной информации о наличии денег и других ценностей.Вчера мировой судья в Москве оштрафовал Дюжева на десять тысяч рублей за неуплату в срок другого штрафа.Дмитрий Петрович Дюжев — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссер. Известность актеру принесла роль Космоса в фильме Алексея Сидорова "Бригада" (2002).
https://ria.ru/20250820/dyuzhev-2036495735.html
https://ria.ru/20250716/dyuzhev-2029292247.html
астрахань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46261/74/462617498_10:0:2677:2000_1920x0_80_0_0_029eece6c49c3539cd90658f8ae583d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, москва, дмитрий дюжев
Астрахань, Москва, Дмитрий Дюжев
Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева

Приставы не смогли взыскать с актера Дюжева долги по коммуналке

© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Дюжев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астраханские приставы не смогли взыскать с актера Дмитрия Дюжева долги по коммунальным платежам, следует из материалов, размещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Актер имел задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 21143,64 рубля. Исполнительное производство было открыто на основании материалов, поступивших от мирового судьи Астрахани.
Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей
Вчера, 13:42
Согласно материалам дела, исполнительное производство было прекращено на основании статьи 46 закона "Об исполнительном производстве" из-за невозможности установить местонахождение должника, его активов и недостаточной информации о наличии денег и других ценностей.
Вчера мировой судья в Москве оштрафовал Дюжева на десять тысяч рублей за неуплату в срок другого штрафа.
Дмитрий Петрович Дюжев — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссер. Известность актеру принесла роль Космоса в фильме Алексея Сидорова "Бригада" (2002).
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Тайны Дмитрия Дюжева, о которых не принято говорить вслух
16 июля, 19:21
 
АстраханьМоскваДмитрий Дюжев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала