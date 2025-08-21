https://ria.ru/20250821/dyuzhev-2036626599.html
Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева
астрахань
москва
дмитрий дюжев
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астраханские приставы не смогли взыскать с актера Дмитрия Дюжева долги по коммунальным платежам, следует из материалов, размещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов.Актер имел задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 21143,64 рубля. Исполнительное производство было открыто на основании материалов, поступивших от мирового судьи Астрахани.Согласно материалам дела, исполнительное производство было прекращено на основании статьи 46 закона "Об исполнительном производстве" из-за невозможности установить местонахождение должника, его активов и недостаточной информации о наличии денег и других ценностей.Вчера мировой судья в Москве оштрафовал Дюжева на десять тысяч рублей за неуплату в срок другого штрафа.Дмитрий Петрович Дюжев — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссер. Известность актеру принесла роль Космоса в фильме Алексея Сидорова "Бригада" (2002).
