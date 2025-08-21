https://ria.ru/20250821/dvizhenie-2036658429.html
На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за проведения работ по расчистке дорожного полотна. "Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
