Рейтинг@Mail.ru
На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 21.08.2025 (обновлено: 10:52 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/dvizhenie-2036658429.html
На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта
На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта - РИА Новости, 21.08.2025
На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:18:00+03:00
2025-08-21T10:52:00+03:00
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664546_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_1c6267f49248989a6f7e460c3630ea88.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за проведения работ по расчистке дорожного полотна. "Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://ria.ru/20250821/moskva-2036653433.html
россия
грузия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664546_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_abdd2a0adf9c0cd5eeadcd8b50c9ebfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество
Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество
На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта

ФТС: движение через "Верхний Ларс" приостановлено для большегрузного транспорта

© ФТС России | ProТаможню/TelegramДвижение через "Верхний Ларс" приостановлено для большегрузного транспорта
Движение через Верхний Ларс приостановлено для большегрузного транспорта - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© ФТС России | ProТаможню/Telegram
Движение через "Верхний Ларс" приостановлено для большегрузного транспорта
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за проведения работ по расчистке дорожного полотна.
"Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
Фрунзенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Москве на нескольких центральных набережных временно закроют движение
09:54
 
РоссияГрузияВладикавказФедеральная таможенная служба (ФТС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала