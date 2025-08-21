Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 21.08.2025 (обновлено: 06:03 21.08.2025)
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, пострадавших нет, создан оперштаб, сообщается в Telegram-канале РЖД. Как уточнили в компании, из-за БПЛА на участке Россошь — Сохрановка отсутствует напряжение в контактной сети."Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб, предпринимаются все усилия для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, пострадавших нет, создан оперштаб, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Как уточнили в компании, из-за БПЛА на участке Россошь — Сохрановка отсутствует напряжение в контактной сети.
"Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.
Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб, предпринимаются все усилия для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
