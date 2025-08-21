https://ria.ru/20250821/dvizhenie-2036631425.html
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов - РИА Новости, 21.08.2025
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов
Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, пострадавших нет, создан оперштаб, сообщается в... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, пострадавших нет, создан оперштаб, сообщается в Telegram-канале РЖД. Как уточнили в компании, из-за БПЛА на участке Россошь — Сохрановка отсутствует напряжение в контактной сети."Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб, предпринимаются все усилия для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
воронежская область
россошь
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов
