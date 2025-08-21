Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/dtp-2036871235.html
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 21.08.2025
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека
Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с участием грузовика и четырех легковых авто, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T23:03:00+03:00
2025-08-21T23:03:00+03:00
происшествия
ростовская область
renault s.a
opel astra
kia rio
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с участием грузовика и четырех легковых авто, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как уточняет ведомство, в 18.10 мск четверга на одном из участков автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области водитель грузовика "Камаз", по предварительным данным, выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Opel Astra, который по инерции отбросило на легковую машину Kia Cerato. Затем произошло еще несколько столкновений: Kia Cerato также по инерции отбросило на легковушку Geely Preface, которая, в свою очередь, врезалась в автомобиль Renault Fluence. Погибших в аварии нет, однако есть пострадавшие. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel Astra 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, заключило ведомство.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, renault s.a, opel astra, kia rio, renault clio
Происшествия, Ростовская область, Renault S.A, Opel Astra, Kia Rio, Renault Clio
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека

В Ростовской области при ДТП с Камазом пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с участием грузовика и четырех легковых авто, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как уточняет ведомство, в 18.10 мск четверга на одном из участков автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области водитель грузовика "Камаз", по предварительным данным, выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Opel Astra, который по инерции отбросило на легковую машину Kia Cerato. Затем произошло еще несколько столкновений: Kia Cerato также по инерции отбросило на легковушку Geely Preface, которая, в свою очередь, врезалась в автомобиль Renault Fluence. Погибших в аварии нет, однако есть пострадавшие.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel Astra 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, заключило ведомство.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Крупные ДТП в России в 2025 году
19 мая, 14:52
 
ПроисшествияРостовская областьRenault S.AOpel AstraKia RioRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала