В Ростовской области при ДТП пострадали два человека

В Ростовской области при ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 21.08.2025

В Ростовской области при ДТП пострадали два человека

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с участием грузовика и четырех легковых авто

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с участием грузовика и четырех легковых авто, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как уточняет ведомство, в 18.10 мск четверга на одном из участков автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области водитель грузовика "Камаз", по предварительным данным, выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Opel Astra, который по инерции отбросило на легковую машину Kia Cerato. Затем произошло еще несколько столкновений: Kia Cerato также по инерции отбросило на легковушку Geely Preface, которая, в свою очередь, врезалась в автомобиль Renault Fluence. Погибших в аварии нет, однако есть пострадавшие. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel Astra 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, заключило ведомство.

ростовская область

2025

