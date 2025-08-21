Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП на трассе "Екатеринбург — Тюмень" выросло до пяти - РИА Новости, 21.08.2025
23:03 21.08.2025
Число погибших в ДТП на трассе "Екатеринбург — Тюмень" выросло до пяти
происшествия
свердловская область
тюмень
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дтп
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Водитель грузовика Sitrak, пострадавший в ДТП на трассе под Тугулымом, скончался в больнице, в результате число жертв аварии выросло до пяти, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. "Подтверждаю", - ответил полковник Горелых на вопрос о смерти водителя грузовика Sitrak, ранее доставленного в больницу Тюмени. Авария произошла 17 августа на 267-м километре автодороги "Екатеринбург - Тюмень" вблизи поселка Тугулым. В ГАИ сообщали, что грузовой автомобиль Sitrak с прицепом, не выдержав необходимую дистанцию на светофоре, наехал на легковой автомобиль Chery, отбросив тот на грузовик MAN, который от удара съехал в кювет. В результате столкновения находившиеся в Chery четверо человек погибли. Водитель Sitrak был доставлен в больницу с травмами. Водитель MAN не пострадал. Автоинспекторы установили, что допустивший столкновение водитель грузовика с прицепом ранее привлекался к административной ответственности и на момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.
© Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramНа месте столкновения грузовика и иномарки на трассе Екатеринбург - Тюмень
© Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
На месте столкновения грузовика и иномарки на трассе Екатеринбург - Тюмень
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Водитель грузовика Sitrak, пострадавший в ДТП на трассе под Тугулымом, скончался в больнице, в результате число жертв аварии выросло до пяти, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
"Подтверждаю", - ответил полковник Горелых на вопрос о смерти водителя грузовика Sitrak, ранее доставленного в больницу Тюмени.
Авария произошла 17 августа на 267-м километре автодороги "Екатеринбург - Тюмень" вблизи поселка Тугулым. В ГАИ сообщали, что грузовой автомобиль Sitrak с прицепом, не выдержав необходимую дистанцию на светофоре, наехал на легковой автомобиль Chery, отбросив тот на грузовик MAN, который от удара съехал в кювет. В результате столкновения находившиеся в Chery четверо человек погибли. Водитель Sitrak был доставлен в больницу с травмами. Водитель MAN не пострадал.
Автоинспекторы установили, что допустивший столкновение водитель грузовика с прицепом ранее привлекался к административной ответственности и на момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.
 
