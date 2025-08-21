https://ria.ru/20250821/dtp-2036720328.html
На мотоцикле, на котором попал в ДТП Блиновский, числится десять штрафов
На мотоцикле, на котором попал в ДТП Блиновский, числится десять штрафов
происшествия
елена блиновская
россия
москва
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На мотоцикле Ducati, на котором Алексей Блиновский попал в ДТП в Москве, числится 10 штрафов на 11,6 тысячи рублей за последние три месяца, в том числе за превышение скорости, однако все они уже оплачены, стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, с середины мая у мотоцикла Ducati значится 10 штрафов, из них семь - за превышение скорости. Причина остальных неизвестна. При этом последний штраф был выписан почти месяц назад, 24 июля. Общая же сумма штрафов составляет 11,6 тысячи рублей. Как следует из материалов, все штрафы уже оплачены. В четверг муж "королевы марафонов" Елены Блиновской на мотоцикле Ducati попал в ДТП с такси. Как рассказал РИА Новости таксист, Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало с машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил Блиновского. Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
Новости
ru-RU
На мотоцикле, на котором попал в ДТП Блиновский, числится десять штрафов
На мотоцикле Ducati мужа Блиновской числится 10 штрафов на 11 тысяч рублей
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На мотоцикле Ducati, на котором Алексей Блиновский попал в ДТП в Москве, числится 10 штрафов на 11,6 тысячи рублей за последние три месяца, в том числе за превышение скорости, однако все они уже оплачены, стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с середины мая у мотоцикла Ducati значится 10 штрафов, из них семь - за превышение скорости. Причина остальных неизвестна. При этом последний штраф был выписан почти месяц назад, 24 июля.
Общая же сумма штрафов составляет 11,6 тысячи рублей. Как следует из материалов, все штрафы уже оплачены.
В четверг муж "королевы марафонов" Елены Блиновской
на мотоцикле Ducati попал в ДТП с такси. Как рассказал РИА Новости таксист, Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало с машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил Блиновского.
Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.