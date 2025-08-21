https://ria.ru/20250821/dtp-2036614860.html

В Новгородской области условно осудили несовершеннолетнюю за ДТП

2025-08-21T00:03:00+03:00

происшествия

новгородская область

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Водитель-подросток в Новгородской области осуждена условно на 2,5 года за ДТП, в котором погиб знакомый её отца, отмечавший юбилей, девушка не справилась с управлением внедорожником и погубила пассажира, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Как установлено судом, вечером 18 июня отец с 16-летней дочерью на внедорожнике Volvo ХС90 поехали в соседнюю деревню на празднование 60-летия своего знакомого. Управление машиной отец доверил дочери, которую ранее самостоятельно обучал вождению. После употребления алкоголя отец по просьбе юбиляра сказал дочери отвезти их в соседнюю деревню на кладбище - на могилу родителей приятеля. Затем он попросил дочь отвезти их в магазин за сигаретами в соседнее село Яжелбицы. Двигаясь по автомобильной дороге Демянск - Яжелбицы со скоростью более 100 километров в час, чтобы успеть к закрытию магазина, девушка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, затем на обочину, после чего автомобиль влетел в кювет и, пролетев более 80 метров по лесополосе, врезался в дерево. В результате ДТП юбиляр, находившийся на заднем сиденье, от полученных травм скончался на месте, отец подсудимой, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил многочисленные переломы ребер с повреждением легкого. Сама девушка не пострадала благодаря подушкам безопасности. На судебном заседании супруга погибшего просила не назначать строгого наказания виновной, считая произошедшее трагической случайностью. Родители девушки ей возместили моральный и материальный ущерб, принесли извинения. Отец подсудимой винил в случившемся только себя. Гособвинитель также не настаивал на строгом наказании. "Приговором Валдайского районного суда... водитель была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ - в нарушении ею, как лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года", - говорится в сообщении. Приговор суда не вступил в законную силу.

новгородская область

россия

2025

Новости

ru-RU

происшествия, новгородская область, россия, дтп