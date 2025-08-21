Рейтинг@Mail.ru
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 21.08.2025
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 21.08.2025
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
Снабжение ВСУ на сумском направлении парализовано благодаря дронам-перехватчикам ВС РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Снабжение ВСУ на сумском направлении парализовано благодаря дронам-перехватчикам ВС РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Российские дроны-перехватчики практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Боевики жалуются, что остались без воды, еды и медикаментов", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ также лишились возможности вывезти раненых.
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении

Российские дроны парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Снабжение ВСУ на сумском направлении парализовано благодаря дронам-перехватчикам ВС РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Российские дроны-перехватчики практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Боевики жалуются, что остались без воды, еды и медикаментов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ также лишились возможности вывезти раненых.
Оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Волк
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
2 апреля, 05:57
 
