ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении

ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 21.08.2025

ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Снабжение ВСУ на сумском направлении парализовано благодаря дронам-перехватчикам ВС РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Российские дроны-перехватчики практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Боевики жалуются, что остались без воды, еды и медикаментов", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ также лишились возможности вывезти раненых.

