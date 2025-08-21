https://ria.ru/20250821/drony-2036639600.html
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 21.08.2025
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
Снабжение ВСУ на сумском направлении парализовано благодаря дронам-перехватчикам ВС РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T07:36:00+03:00
2025-08-21T07:36:00+03:00
2025-08-21T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Снабжение ВСУ на сумском направлении парализовано благодаря дронам-перехватчикам ВС РФ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Российские дроны-перехватчики практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Боевики жалуются, что остались без воды, еды и медикаментов", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ также лишились возможности вывезти раненых.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
Российские дроны парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении