При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мужчина ранен из-за детонации дрона ВСУ во дворе частного дома в Белгородской области, вся необходимая помощь оказана, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе в селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил осколочное ранение плеча. Вся необходимая помощь оказана, госпитализация не потребовалась. В доме выбиты окна и повреждены две надворные постройки. Кроме того, в селе от удара ещё одного беспилотника повреждён фасад частного дома. В посёлке Октябрьский от атак двух беспилотников повреждены одно из помещений на территории коммерческого объекта и осколками посечён легковой автомобиль. В посёлке Разумное от детонации беспилотника в легковом автомобиле повреждены лобовое стекло и кузов", - написал губернатор. Гладков добавил, что в Шебекино два дрона сдетонировали о дорожное полотно, вследствие чего были повреждены два легковых автомобиля. Также город подвергся артиллерийскому обстрелу — в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление, входная группа, забор и газовая труба, во втором доме выбиты окна. Также, как отметил губернатор, частный дом в селе Муром атакован беспилотником — выбиты окна, повреждены фасад и ворота, в селе Вознесеновка от удара FPV-дрона частично сгорел трактор и повреждена кровля частного дома, а в районе села Маломихайловка вследствие атаки дрона осколками посечён легковой автомобиль. "Город Грайворон вновь атакован беспилотником. Различные повреждения зафиксированы у четырех легковых автомобилей и ГАЗели. Кроме того, в одном частном домовладении выбито окно и посечена калитка. В селе Почаево вследствие атак трёх беспилотников на территории сельхозпредприятия повреждены два автомобиля и складское помещение. В селе Санково дрон атаковал частный дом — повреждена крыша. Ещё от удара одного беспилотника в селе Дорогощь выбиты окна в двух частных домах и надворной постройке. В селе Дунайка от атак двух дронов осколками посечены два автомобиля и повреждены два частных дома. Движущийся в районе села Почаево автомобиль атакован дроном — транспортное средство повреждено", - отметил Гладков. Кроме того, FPV-дроном атаковано село Грушевка Волоконовского района, на территории сельхозпредприятия повреждено одно из оборудований, а в хуторе Шаховка от детонации беспилотника повреждён забор частного домовладения. Также губернатор добавил, что в хуторе Климовое Борисовского района дрон сдетонировал о крышу частного дома — повреждена кровля.

