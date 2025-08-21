https://ria.ru/20250821/dron-2036820130.html
Силы ПВО сбили два дрона над российскими регионами
Силы ПВО сбили два дрона над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 16.50 до 17.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
