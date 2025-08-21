Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 21.08.2025
Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в ДНР
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки в ДНР, также из-за атаки поврежден объект теплоснабжения в этом районе, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 12.25 и 13.50 мск украинские беспилотники-камикадзе атаковали Калининский район Горловки. "Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что из-за атаки беспилотника в этом районе также поврежден объект теплоснабжения, пострадавших нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
происшествия, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
