Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в ДНР

2025-08-21T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки в ДНР, также из-за атаки поврежден объект теплоснабжения в этом районе, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 12.25 и 13.50 мск украинские беспилотники-камикадзе атаковали Калининский район Горловки. "Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что из-за атаки беспилотника в этом районе также поврежден объект теплоснабжения, пострадавших нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

