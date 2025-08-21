https://ria.ru/20250821/dron-2036730759.html
Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в ДНР
Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в ДНР
2025-08-21T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки в ДНР, также из-за атаки поврежден объект теплоснабжения в этом районе, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 12.25 и 13.50 мск украинские беспилотники-камикадзе атаковали Калининский район Горловки. "Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что из-за атаки беспилотника в этом районе также поврежден объект теплоснабжения, пострадавших нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
калининский район
донецкая народная республика
Украинский дрон ударил по вышке сотовой связи в ДНР
