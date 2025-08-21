https://ria.ru/20250821/dron-2036662261.html
Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами
Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг."Двадцать первого августа текущего года в период с 7.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
