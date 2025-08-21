Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 21.08.2025 (обновлено: 10:42 21.08.2025)
Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами
Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 21.08.2025
республика крым
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг."Двадцать первого августа текущего года в период с 7.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
республика крым, россия, безопасность, азовское море
Республика Крым, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море
Командный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Двадцать первого августа текущего года в период с 7.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала