https://ria.ru/20250821/dron-2036662261.html

Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами

Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами - РИА Новости, 21.08.2025

Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами

Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T10:37:00+03:00

2025-08-21T10:37:00+03:00

2025-08-21T10:42:00+03:00

республика крым

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

азовское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг."Двадцать первого августа текущего года в период с 7.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, безопасность, азовское море