СМИ: Белый дом попросил проверить семь музеев Смитсоновского института

СМИ: Белый дом попросил проверить семь музеев Смитсоновского института - РИА Новости, 21.08.2025

СМИ: Белый дом попросил проверить семь музеев Смитсоновского института

Администрация президента США Дональда Трампа просит провести проверку семи музеев Смитсоновского института, которые, по ее мнению, демонстрируют чрезмерно... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T02:15:00+03:00

2025-08-21T02:15:00+03:00

2025-08-21T02:15:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа просит провести проверку семи музеев Смитсоновского института, которые, по ее мнению, демонстрируют чрезмерно негативное изображение американской истории, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на документ Белого дома. "Guardian ознакомилась с документом, составленным Белым домом, в котором приводятся примеры того, как пользующиеся большой популярностью культурные учреждения демонстрируют чрезмерно негативное изображение истории США. В документе, основанном на комментариях общественности для администрации, указывается на то, что она называет проблемными экспонатами, в семи различных музеях", - сообщает издание. Как отмечается, речь идет о Национальном музее американской истории, Национальном музее латиноамериканцев США, Национальном музее естественной истории, Национальном музее африканского искусства, Национальной портретной галерее, Смитсоновском музее американского искусства и Национальном музее азиатского искусства. По мнению администрации США, экспонаты в этих музеях излишне сосредоточены на угнетении, а не достижениях США. Так, власти США считают проблемными экспозицию об одном из основателей страны Бенджамине Франклине, связывающую его научные достижения с владением рабами, или же фильм об убитом полицейским афроамериканце Джордже Флойде. По мнению администрации, лента неверно характеризует полицию. В документе подчеркивается, что Трамп рассмотрит все варианты, чтобы "убрать" воук-культуру (движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости) из музеев и призвать их к ответу. Газета Wall Street Journal ранее в августе сообщила, что Белый дом в преддверии 250-летия независимости США планирует провести масштабный обзор экспозиций Смитсоновского института, чтобы убедиться, что его деятельность соответствуют интерпретации американской истории Трампом.

