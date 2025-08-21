Белый дом не считает нужным публичное обсуждение урегулирования на Украине

Рейтинг@Mail.ru
01:49 21.08.2025 (обновлено: 01:53 21.08.2025)
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам, заявили в Белом доме.
"Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов (урегулирования на Украине - ред.) не отвечает национальным интересам", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News.
Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Президент Финляндии сделал неожиданное сравнение США с Украиной
Вчера, 19:29
 
