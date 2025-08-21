https://ria.ru/20250821/dom-2036619571.html

Белый дом не считает нужным публичное обсуждение урегулирования на Украине

2025-08-21T01:49:00+03:00

2025-08-21T01:49:00+03:00

2025-08-21T01:53:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам, заявили в Белом доме. "Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов (урегулирования на Украине - ред.) не отвечает национальным интересам", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News. Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

2025

