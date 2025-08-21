https://ria.ru/20250821/dokumenty-2036671831.html

ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда

ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы Верховного командования вермахта о подготовке бомбардировки Сталинграда летом 1942 года, в них указано о задаче немецкой авиации заблаговременно разрушить город, сообщает пресс-служба ведомства. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в канун годовщины массированной бомбардировки Сталинграда УФСБ России по Волгоградской области публикует рассекреченные документы, содержащие информацию о бомбардировках немецкой авиацией территории Сталинграда и Сталинградской области летом 1942 года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что задачи перед немецкой авиацией были прописаны в директиве Верховного командования вермахта №41 от 5 апреля 1942 года, там сказано, что армии надо дойти до самого Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и узлов сообщения. Точные указания были даны в директиве №45 от 23 июля 1942 года. "Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин", - говорится в документе, текст которого приводит ФСБ. Двадцать третьего августа 1942 Сталинград подвергся массированной бомбардировке самолетами люфтваффе. Атаки на населенный пункт уничтожили более половины жилого фонда. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. По воспоминаниям очевидцев, процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами. В тот день погибли более 40 тысяч человек. Около 50 тысяч получили ранения. Бомбардировка 23 августа 1942 года считается отправной точкой героической обороны этого города.

