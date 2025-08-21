Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/dokumenty-2036671831.html
ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда
ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда - РИА Новости, 21.08.2025
ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы Верховного командования вермахта о подготовке бомбардировки Сталинграда летом 1942 года, в них указано о... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:30:00+03:00
2025-08-21T11:30:00+03:00
сталинград
волгоградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996379387_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_00f7941adfb321e3007271979756497b.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы Верховного командования вермахта о подготовке бомбардировки Сталинграда летом 1942 года, в них указано о задаче немецкой авиации заблаговременно разрушить город, сообщает пресс-служба ведомства. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в канун годовщины массированной бомбардировки Сталинграда УФСБ России по Волгоградской области публикует рассекреченные документы, содержащие информацию о бомбардировках немецкой авиацией территории Сталинграда и Сталинградской области летом 1942 года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что задачи перед немецкой авиацией были прописаны в директиве Верховного командования вермахта №41 от 5 апреля 1942 года, там сказано, что армии надо дойти до самого Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и узлов сообщения. Точные указания были даны в директиве №45 от 23 июля 1942 года. "Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин", - говорится в документе, текст которого приводит ФСБ. Двадцать третьего августа 1942 Сталинград подвергся массированной бомбардировке самолетами люфтваффе. Атаки на населенный пункт уничтожили более половины жилого фонда. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. По воспоминаниям очевидцев, процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами. В тот день погибли более 40 тысяч человек. Около 50 тысяч получили ранения. Бомбардировка 23 августа 1942 года считается отправной точкой героической обороны этого города.
https://ria.ru/20250605/krym-2021046765.html
https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html
сталинград
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996379387_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f75411f5464b494c0220a0d8100e149f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сталинград, волгоградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне
Сталинград, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ФСБ рассекретила документы о готовившейся бомбардировке Сталинграда

ФСБ рассекретила документы о подготовке бомбардировки Сталинграда в 1942 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМассированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда
Массированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Массированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы Верховного командования вермахта о подготовке бомбардировки Сталинграда летом 1942 года, в них указано о задаче немецкой авиации заблаговременно разрушить город, сообщает пресс-служба ведомства.
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в канун годовщины массированной бомбардировки Сталинграда УФСБ России по Волгоградской области публикует рассекреченные документы, содержащие информацию о бомбардировках немецкой авиацией территории Сталинграда и Сталинградской области летом 1942 года", - говорится в сообщении ведомства.
Немецкие медики в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ
5 июня, 11:09
Отмечается, что задачи перед немецкой авиацией были прописаны в директиве Верховного командования вермахта №41 от 5 апреля 1942 года, там сказано, что армии надо дойти до самого Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и узлов сообщения. Точные указания были даны в директиве №45 от 23 июля 1942 года.
"Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин", - говорится в документе, текст которого приводит ФСБ.
Двадцать третьего августа 1942 Сталинград подвергся массированной бомбардировке самолетами люфтваффе. Атаки на населенный пункт уничтожили более половины жилого фонда. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. По воспоминаниям очевидцев, процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами. В тот день погибли более 40 тысяч человек. Около 50 тысяч получили ранения. Бомбардировка 23 августа 1942 года считается отправной точкой героической обороны этого города.
Красноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде, после окончания боев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы
2 февраля, 13:27
 
СталинградВолгоградская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала