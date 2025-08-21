https://ria.ru/20250821/dnr-2036860546.html
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21 - РИА Новости, 21.08.2025
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21
Количество пострадавших при обстреле ВСУ в городе Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:03:00+03:00
2025-08-21T21:03:00+03:00
2025-08-21T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
енакиево
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_243:0:1159:515_1920x0_80_0_0_3506bec52c8bfdcd7565038d86b64f7e.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ в городе Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. "В результате атаки HIMARS в городе Енакиево 21.08.2025 пострадали 21 человек, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования. Ранее в Следственном комитете России заявляли, что при обстреле Енакиево украинские военные применили ударные БПЛА и РСЗО натовского образца.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
енакиево
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_176:0:1128:714_1920x0_80_0_0_3df3e4a6b4a6248facc09bcc51e88c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, енакиево, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21
Число пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР выросло до 21, включая ребенка