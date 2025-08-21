https://ria.ru/20250821/dnr-2036860546.html

Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21

специальная военная операция на украине

происшествия

енакиево

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ в городе Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. "В результате атаки HIMARS в городе Енакиево 21.08.2025 пострадали 21 человек, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования. Ранее в Следственном комитете России заявляли, что при обстреле Енакиево украинские военные применили ударные БПЛА и РСЗО натовского образца.

