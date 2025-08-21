Рейтинг@Mail.ru
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21 - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 21.08.2025 (обновлено: 21:04 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/dnr-2036860546.html
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21 - РИА Новости, 21.08.2025
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21
Количество пострадавших при обстреле ВСУ в городе Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:03:00+03:00
2025-08-21T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
енакиево
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_243:0:1159:515_1920x0_80_0_0_3506bec52c8bfdcd7565038d86b64f7e.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ в городе Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. "В результате атаки HIMARS в городе Енакиево 21.08.2025 пострадали 21 человек, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования. Ранее в Следственном комитете России заявляли, что при обстреле Енакиево украинские военные применили ударные БПЛА и РСЗО натовского образца.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
енакиево
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_176:0:1128:714_1920x0_80_0_0_3df3e4a6b4a6248facc09bcc51e88c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, енакиево, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Количество пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21

Число пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР выросло до 21, включая ребенка

© Репортёр Руденко V/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР
Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Репортёр Руденко V/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ в городе Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
"В результате атаки HIMARS в городе Енакиево 21.08.2025 пострадали 21 человек, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования.
Ранее в Следственном комитете России заявляли, что при обстреле Енакиево украинские военные применили ударные БПЛА и РСЗО натовского образца.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала