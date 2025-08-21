https://ria.ru/20250821/dnr-2036767341.html
В ДНР дроны "Юга" уничтожили украинскую "Бабу-ягу"
В ДНР дроны "Юга" уничтожили украинскую "Бабу-ягу" - РИА Новости, 21.08.2025
В ДНР дроны "Юга" уничтожили украинскую "Бабу-ягу"
Операторы ударных БПЛА 79-го отдельного разведывательного батальона группировки войск "Юг" обнаружили и уничтожили украинский ударный дрон "Баба-яга" и его...
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 79-го отдельного разведывательного батальона группировки войск "Юг" обнаружили и уничтожили украинский ударный дрон "Баба-яга" и его расчет на пикапе в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В районе населенного пункта Серебрянка расчет 79-го отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск обнаружил точку взлета БПЛА "Баба-яга", которую оперативно уничтожил сбросом с ударного беспилотника. Лишившись своего рабочего инструмента, расчет попытался покинуть участок местности на автомобильном транспорте, однако был уничтожен попаданием ударного БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", - сообщили в пресс-центре. В ведомстве отметили, что операторы ударных БПЛА 3-й общевойсковой армии регулярно ведут борьбу с расчетами БПЛА противника. Постоянно выявляются точки взлета украинских дронов и наносятся поражения в момент развертывания и подготовки к взлету.
В ДНР дроны "Юга" уничтожили украинскую "Бабу-ягу"
В ДНР операторы "Южной" группировки уничтожили ударный дрон ВСУ "Баба-яга"
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 79-го отдельного разведывательного батальона группировки войск "Юг" обнаружили и уничтожили украинский ударный дрон "Баба-яга" и его расчет на пикапе в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В районе населенного пункта Серебрянка расчет 79-го отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск обнаружил точку взлета БПЛА "Баба-яга", которую оперативно уничтожил сбросом с ударного беспилотника. Лишившись своего рабочего инструмента, расчет попытался покинуть участок местности на автомобильном транспорте, однако был уничтожен попаданием ударного БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", - сообщили в пресс-центре.
В ведомстве отметили, что операторы ударных БПЛА 3-й общевойсковой армии регулярно ведут борьбу с расчетами БПЛА противника. Постоянно выявляются точки взлета украинских дронов и наносятся поражения в момент развертывания и подготовки к взлету.