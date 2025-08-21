https://ria.ru/20250821/dnr-2036679982.html
Российские военные освободили Александро-Шультино в ДНР
Российские военные освободили Александро-Шультино в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
