Российские военные освободили Александро-Шультино в ДНР

Российские военные освободили Александро-Шультино в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:09:00+03:00

2025-08-21T12:09:00+03:00

2025-08-21T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

