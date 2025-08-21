Рейтинг@Mail.ru
Россия передала Украине трех детей и одного мужчину - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 21.08.2025 (обновлено: 12:50 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/deti-2036681436.html
Россия передала Украине трех детей и одного мужчину
Россия передала Украине трех детей и одного мужчину - РИА Новости, 21.08.2025
Россия передала Украине трех детей и одного мужчину
Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:13:00+03:00
2025-08-21T12:50:00+03:00
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036691661_237:0:2648:1356_1920x0_80_0_0_e5e46349a352e26b0241dacc4d69b9fb.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве."Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах... В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка", - сказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Также детский омбудсмен оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.
https://ria.ru/20250814/obmen-2035258220.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036691661_0:0:2648:1986_1920x0_80_0_0_a55f9ca39cff9f30e7c129f392ceece0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире
Россия, Украина, В мире
Россия передала Украине трех детей и одного мужчину

РФ передала Украине трех детей и мужчину с инвалидностью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДети на встрече с заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте России Юлией Назаровой в посольстве Катара в Москве. 21 августа 2025
Дети на встрече с заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте России Юлией Назаровой в посольстве Катара в Москве. 21 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дети на встрече с заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте России Юлией Назаровой в посольстве Катара в Москве. 21 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве.
«
"Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах... В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка", - сказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Также детский омбудсмен оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россия и Украина провели обмен пленными
14 августа, 14:27
 
РоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала