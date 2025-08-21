https://ria.ru/20250821/deti-2036681436.html

Россия передала Украине трех детей и одного мужчину

Россия передала Украине трех детей и одного мужчину

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве."Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах... В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка", - сказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Также детский омбудсмен оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.

