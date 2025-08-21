Россия передала Украине трех детей и одного мужчину
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДети на встрече с заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте России Юлией Назаровой в посольстве Катара в Москве. 21 августа 2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей, передает корреспондент РИА Новости.
"Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах... В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка", - сказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Также детский омбудсмен оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.
