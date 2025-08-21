https://ria.ru/20250821/chs-2036754809.html

Режим ЧС регионального уровня по паводку отменен в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Тюменской области в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, отменен, все последствия масштабного наводнения устранены, сообщается на сайте регионального правительства. "Постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, подписал губернатор Александр Моор. Режим ЧС позволял оперативно использовать для борьбы с паводком финансовые средства и материальные ресурсы… помогать людям, которые пострадали от половодья и ликвидировать последствия стихийного бедствия", - говорится в сообщении. Отмечается, что паводок 2024 года был не только рекордным за всю историю региона, но и внезапным - в зоне подтопления оказались 838 жилых домов, 19 низководных мостов, 56 участков автодорог и 4 социальных объекта. Для ликвидации последствий разгула стихии потребовались не только значительные средства, но и время. В этом году паводок был тоже одним из значительных за последние годы, но благодаря предупреждению синоптиков к паводку начали готовиться заранее, поэтому ущерб от него меньше. В регионе подтопило 31 населенный пункт, под воду ушли 8 низководных мостов и 18 участков автодорог. До жилых домов вода не дошла - заходила только на приусадебные участки и дачи. Пострадавшими от паводка в соответствии с законодательством признаны около 2,6 тысячи человек. Они получили матпомощь общей суммой свыше 40 миллионов рублей. Ликвидация последствий паводка этого года идет в плановом режиме.

