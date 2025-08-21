Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС регионального уровня по паводку отменен в Тюменской области - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:43 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/chs-2036754809.html
Режим ЧС регионального уровня по паводку отменен в Тюменской области
Режим ЧС регионального уровня по паводку отменен в Тюменской области - РИА Новости, 21.08.2025
Режим ЧС регионального уровня по паводку отменен в Тюменской области
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Тюменской области в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, отменен, все последствия... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:43:00+03:00
2025-08-21T15:43:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
паводки в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014688683_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_2d2f8255d6e7f64aca53f368155e45b4.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Тюменской области в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, отменен, все последствия масштабного наводнения устранены, сообщается на сайте регионального правительства. "Постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, подписал губернатор Александр Моор. Режим ЧС позволял оперативно использовать для борьбы с паводком финансовые средства и материальные ресурсы… помогать людям, которые пострадали от половодья и ликвидировать последствия стихийного бедствия", - говорится в сообщении. Отмечается, что паводок 2024 года был не только рекордным за всю историю региона, но и внезапным - в зоне подтопления оказались 838 жилых домов, 19 низководных мостов, 56 участков автодорог и 4 социальных объекта. Для ликвидации последствий разгула стихии потребовались не только значительные средства, но и время. В этом году паводок был тоже одним из значительных за последние годы, но благодаря предупреждению синоптиков к паводку начали готовиться заранее, поэтому ущерб от него меньше. В регионе подтопило 31 населенный пункт, под воду ушли 8 низководных мостов и 18 участков автодорог. До жилых домов вода не дошла - заходила только на приусадебные участки и дачи. Пострадавшими от паводка в соответствии с законодательством признаны около 2,6 тысячи человек. Они получили матпомощь общей суммой свыше 40 миллионов рублей. Ликвидация последствий паводка этого года идет в плановом режиме.
https://ria.ru/20250814/olimpiya-2035317050.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014688683_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_088f65c929adcdd14ce0ebacce54a5ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, паводки в россии
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Паводки в России
Режим ЧС регионального уровня по паводку отменен в Тюменской области

Режим ЧС регионального уровня по паводку в Тюменской области отменен

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиЛиквидация последствий паводка в Тюменской области
Ликвидация последствий паводка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Ликвидация последствий паводка в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Тюменской области в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, отменен, все последствия масштабного наводнения устранены, сообщается на сайте регионального правительства.
"Постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, подписал губернатор Александр Моор. Режим ЧС позволял оперативно использовать для борьбы с паводком финансовые средства и материальные ресурсы… помогать людям, которые пострадали от половодья и ликвидировать последствия стихийного бедствия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паводок 2024 года был не только рекордным за всю историю региона, но и внезапным - в зоне подтопления оказались 838 жилых домов, 19 низководных мостов, 56 участков автодорог и 4 социальных объекта. Для ликвидации последствий разгула стихии потребовались не только значительные средства, но и время.
В этом году паводок был тоже одним из значительных за последние годы, но благодаря предупреждению синоптиков к паводку начали готовиться заранее, поэтому ущерб от него меньше. В регионе подтопило 31 населенный пункт, под воду ушли 8 низководных мостов и 18 участков автодорог. До жилых домов вода не дошла - заходила только на приусадебные участки и дачи. Пострадавшими от паводка в соответствии с законодательством признаны около 2,6 тысячи человек. Они получили матпомощь общей суммой свыше 40 миллионов рублей. Ликвидация последствий паводка этого года идет в плановом режиме.
Стол для настольного тенниса - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области
14 августа, 17:00
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорПаводки в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала