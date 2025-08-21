https://ria.ru/20250821/chp-2036861526.html

Задержанный в Монголии российский физик рассказал, что его отпустили

Задержанный в Монголии российский физик рассказал, что его отпустили - РИА Новости, 21.08.2025

Задержанный в Монголии российский физик рассказал, что его отпустили

Ранее задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:07:00+03:00

2025-08-21T21:07:00+03:00

2025-08-21T21:07:00+03:00

в мире

монголия

россия

краснокаменск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036442318_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_c7a3bb04ff91376a871167f69ea55db0.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ранее задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал, что его отпустили. Ранее в посольстве РФ в Монголии сообщили РИА Новости, что дипмиссия осведомлена об инциденте и находится на связи со всеми заинтересованными сторонами. Также, как рассказали в посольстве агентству, здоровью и безопасности ученого ничего не угрожает. "У меня были ужасные два дня, я был лишен свободы, я был лишен связи. Сейчас я отпущен", - сказал Ожаровский в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, несколько дней назад начал исследования в пустыне Гоби, где зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском. Отмечалось, что его исследования прервали и сопроводили в автомобиль. Конвой направился в город Чойбалсан, затем развернулся и поехал в сторону пограничного перехода Эренцав, после чего снова изменил маршрут на Чойбалсан. Весь этот путь занял около 12 часов. Сотрудники государственных служб вели себя вежливо, но отказывались разъяснять ситуацию. Ученый был доставлен в Чойбалсан для официального допроса и смог связаться с консульством РФ. Как отмечалось в заявлении на сайте программы "БезРАО", "задержание эксперта произошло на фоне разворачивающейся в местных СМИ кампании, в рамках которой Андрея Ожаровского представляют "российским агентом КГБ" и "шпионом". В публикациях утверждается, что его истинная цель – сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции в сфере добычи урана.

https://ria.ru/20250819/efremov-2036283754.html

монголия

россия

краснокаменск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, россия, краснокаменск