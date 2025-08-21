Задержанный в Монголии российский физик рассказал, что его отпустили
Задержанный в Монголии российский физик Ожаровский рассказал, что его отпустили
Андрей Ожаровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ранее задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал, что его отпустили.
"У меня были ужасные два дня, я был лишен свободы, я был лишен связи. Сейчас я отпущен", - сказал Ожаровский в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, несколько дней назад начал исследования в пустыне Гоби, где зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском.
Отмечалось, что его исследования прервали и сопроводили в автомобиль. Конвой направился в город Чойбалсан, затем развернулся и поехал в сторону пограничного перехода Эренцав, после чего снова изменил маршрут на Чойбалсан. Весь этот путь занял около 12 часов. Сотрудники государственных служб вели себя вежливо, но отказывались разъяснять ситуацию. Ученый был доставлен в Чойбалсан для официального допроса и смог связаться с консульством РФ.
Как отмечалось в заявлении на сайте программы "БезРАО", "задержание эксперта произошло на фоне разворачивающейся в местных СМИ кампании, в рамках которой Андрея Ожаровского представляют "российским агентом КГБ" и "шпионом". В публикациях утверждается, что его истинная цель – сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции в сфере добычи урана.
Блогера Никиту Ефремова задержали за донаты ФБК*
19 августа, 13:46