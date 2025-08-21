https://ria.ru/20250821/chp-2036860067.html

В Крыму ликвидировали угрозу распространения лесного пожара

В Крыму ликвидировали угрозу распространения лесного пожара - РИА Новости, 21.08.2025

В Крыму ликвидировали угрозу распространения лесного пожара

Площадь ландшафтного пожара в Крыму, предварительно, составляет порядка 7 тысяч гектар, ликвидирована угроза распространения огня на четыре населенных пункта,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:00:00+03:00

2025-08-21T21:00:00+03:00

2025-08-21T21:05:00+03:00

происшествия

россия

республика крым

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036860938_6:0:1266:709_1920x0_80_0_0_05966c09c45b1c2f451dd8bf7791845f.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Крыму, предварительно, составляет порядка 7 тысяч гектар, ликвидирована угроза распространения огня на четыре населенных пункта, сообщает пресс-служба МЧС России. Как уточняет ведомство, два вертолета Ми-8 МЧС РФ совершили 27 сбросов общим объёмом 81 тонна воды. "Благодаря общим усилиям огнеборцев, администрации и добровольцев была ликвидирована угроза распространения на населённые пункты Малиновка, Лучевое, Севереое, Васильевка в Белогорском и Раздольненском районах Крыма", - говорится в сообщении. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет порядка 7 тысяч гектар. Наземная группировка тушит пожар при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек и проливает кромку с помощью пожарно-спасательных автомобилей. Всего для ликвидации возгорания привлечено более 330 человек и 70 единиц техники. Ранее МЧС РФ сообщало, что возгорание сухой растительности началось в Советском районе села Лучевое и перешло на земли Белогорского района в Крыму, для недопущения перехода огня на сёла Малиновка и Васильевка была привлечена аэромобильная группировка МЧС РФ, задействована также авиация.

https://ria.ru/20250820/chp-2036531265.html

россия

республика крым

советский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика крым, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш