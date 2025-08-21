https://ria.ru/20250821/chp-2036860067.html
В Крыму ликвидировали угрозу распространения лесного пожара
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Крыму, предварительно, составляет порядка 7 тысяч гектар, ликвидирована угроза распространения огня на четыре населенных пункта, сообщает пресс-служба МЧС России. Как уточняет ведомство, два вертолета Ми-8 МЧС РФ совершили 27 сбросов общим объёмом 81 тонна воды. "Благодаря общим усилиям огнеборцев, администрации и добровольцев была ликвидирована угроза распространения на населённые пункты Малиновка, Лучевое, Севереое, Васильевка в Белогорском и Раздольненском районах Крыма", - говорится в сообщении. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет порядка 7 тысяч гектар. Наземная группировка тушит пожар при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек и проливает кромку с помощью пожарно-спасательных автомобилей. Всего для ликвидации возгорания привлечено более 330 человек и 70 единиц техники. Ранее МЧС РФ сообщало, что возгорание сухой растительности началось в Советском районе села Лучевое и перешло на земли Белогорского района в Крыму, для недопущения перехода огня на сёла Малиновка и Васильевка была привлечена аэромобильная группировка МЧС РФ, задействована также авиация.
