В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в убийстве двух человек
Уроженец Калининграда, обвиняемый в убийстве мужчины и женщины, тела которых были найдены в квартире в Нижнем Новгороде без голов, заключен под стражу, сообщает РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:57:00+03:00
происшествия
калининград
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Уроженец Калининграда, обвиняемый в убийстве мужчины и женщины, тела которых были найдены в квартире в Нижнем Новгороде без голов, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 41-летний уроженец Калининграда в ходе ссоры с мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. Затем он вынес из квартиры части тел и спрятал их в гаражном массиве, после чего скрылся. По данным МВД региона, обвиняемый снимал комнату в квартире убитой. Сотрудники полиции обнаружили его в заброшенном строении на улице Генкиной. Ранее мужчина уже был судим за убийство и кражу. "Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
