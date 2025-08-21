https://ria.ru/20250821/chp-2036756083.html
Умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Кинорежиссер-документалист Элла Давлетшина скончалась в среду в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "Двадцатого августа 2025 года на 78-м году после продолжительной болезни не стало Эллы Хамзиничны Давлетшиной (1947-2025), замечательного, яркого, талантливого человека", - говорится в сообщении. По данным Союза кинематографистов РФ, в 1984 году Давлетшина переехала в Новосибирск и начала работать на Западно-Сибирской студии кинохроники, где возглавляла выпуск киножурнала "Сибирь на экране", а затем начала работать в качестве режиссёра. Давлетшина - участник и создатель нескольких кинематографических проектов, среди которых "Сибирь - Аляска", международные мастерские "Документы без границ". Наиболее значимым ее проектом стал международный фестиваль в Новосибирске "Встречи в Сибири", президентом которого она была со дня его образования в сентябре 1996 года. Давлетшина также была создателем Новосибирского Дома документального кино. "Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эллы Давлетшиной", - добавили в сообщении.
