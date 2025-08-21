https://ria.ru/20250821/chp-2036756083.html

Умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина

Умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина - РИА Новости, 21.08.2025

Умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина

Кинорежиссер-документалист Элла Давлетшина скончалась в среду в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщается в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:49:00+03:00

2025-08-21T15:49:00+03:00

2025-08-21T15:49:00+03:00

россия

новосибирск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036755718_0:131:534:431_1920x0_80_0_0_09de2974ace921b911adc1668dfe2c5c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Кинорежиссер-документалист Элла Давлетшина скончалась в среду в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "Двадцатого августа 2025 года на 78-м году после продолжительной болезни не стало Эллы Хамзиничны Давлетшиной (1947-2025), замечательного, яркого, талантливого человека", - говорится в сообщении. По данным Союза кинематографистов РФ, в 1984 году Давлетшина переехала в Новосибирск и начала работать на Западно-Сибирской студии кинохроники, где возглавляла выпуск киножурнала "Сибирь на экране", а затем начала работать в качестве режиссёра. Давлетшина - участник и создатель нескольких кинематографических проектов, среди которых "Сибирь - Аляска", международные мастерские "Документы без границ". Наиболее значимым ее проектом стал международный фестиваль в Новосибирске "Встречи в Сибири", президентом которого она была со дня его образования в сентябре 1996 года. Давлетшина также была создателем Новосибирского Дома документального кино. "Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эллы Давлетшиной", - добавили в сообщении.

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новосибирск, общество