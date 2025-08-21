Рейтинг@Mail.ru
Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing - РИА Новости, 21.08.2025
09:15 21.08.2025
Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing
Отечественный самолет МС-21 намного современнее и комфортнее западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing - у него более широкие проходы между креслами,... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отечественный самолет МС-21 намного современнее и комфортнее западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing - у него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Например, уровень технической новизны на этапе разработки по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 – 40%, а у МС-21 этот параметр составляет 70%. Мы используем композитные материалы в силовых конструкциях, в частности в крыле. Конкуренты о таких решениях в этом классе машин еще только думают", - сообщил Чемезов. Он уточнил, что "по уровню комфорта МС-21 однозначно лучше". "У него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки. Словом, летать на нем очень комфортно", - подчеркнул глава "Ростеха". МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отечественный самолет МС-21 намного современнее и комфортнее западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing - у него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Например, уровень технической новизны на этапе разработки по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 – 40%, а у МС-21 этот параметр составляет 70%. Мы используем композитные материалы в силовых конструкциях, в частности в крыле. Конкуренты о таких решениях в этом классе машин еще только думают", - сообщил Чемезов.
Он уточнил, что "по уровню комфорта МС-21 однозначно лучше". "У него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки. Словом, летать на нем очень комфортно", - подчеркнул глава "Ростеха".
МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100
5 августа, 10:47
