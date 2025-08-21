Чемезов отметил скорость создания российских самолетов
Чемезов: РФ бежит дистанцию по созданию самолетов быстрее конкурентов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Финишная лента" по производству отечественных МС-21, SJ-100 ("Суперджет"), Ил-114 уже близко, Россия "бежит дистанцию" по созданию самолетов гораздо быстрее западных конкурентов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в конце июля завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались приемо-сдаточные испытания борта. Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях "Ростеха". Также при поддержке Минпромторга реализуется программа модернизации и возобновления серийного производства региональных самолетов Ил-114-300. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году.
По словам Чемезова, Россия "бежит дистанцию" по созданию новых самолетов и комплектующих для них гораздо быстрее западных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет.
"То есть ни одна западная страна в эпоху глобализации не имеет полного цикла производства самолетов. При этом в мире создание нового самолета или авиационного мотора занимает 10-15 лет. А мы, даже с учетом сдвинутых "вправо" сроков, бежим эту дистанцию гораздо быстрее", - ответил Чемезов на вопрос о возможных переносах сроков производства и поставок самолетов.
Он добавил, что скепсиса по поводу отечественного авиапрома накопилось много. "Критиков у нас хватало всегда. Но скажите честно: сколько стран в мире разом создавали всю линейку пассажирских самолетов, да еще в такие сроки и в одиночку? Таких примеров нет", - подчеркнул глава "Ростеха".
По его словам, ни одна авиастроительная корпорация мира не сможет повторить такое, нигде и никогда. Тот же Boeing фатально зависим от своих глобальных поставщиков. В его комплектации участвуют девять глобальных поставщиков, а всего - десятки стран, отметил Чемезов.
В начале августа глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе, самостоятельно производившем комплектующие для своих воздушных судов. Теперь же Россия, как отмечал Чемезов, возвращается к этой практике.