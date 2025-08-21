https://ria.ru/20250821/chemezov-2036632397.html

Чемезов заявил о готовности "Ростеха" поставлять Китаю авиадвигатели

Чемезов заявил о готовности "Ростеха" поставлять Китаю авиадвигатели - РИА Новости, 21.08.2025

Чемезов заявил о готовности "Ростеха" поставлять Китаю авиадвигатели

Госкорпорация "Ростех" готова поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T05:56:00+03:00

2025-08-21T05:56:00+03:00

2025-08-21T05:56:00+03:00

экономика

китай

россия

сша

сергей чемезов

ростех

евросоюз

мс-21

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033429714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f8de0ea0b4ecf0f620173e0efad01cc.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" готова поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы помним, как было с программами МС-21 и "Суперджет", где изначально планировалась мировая кооперация с участием американцев, европейцев, японцев. Потом нам начали "выключать" композитные материалы, моторы, электронику и так далее по списку… Поэтому ситуация, в которой оказались китайские коллеги, нам хорошо знакома. Если такой запрос от них поступит, мы обязательно откликнемся и предложим эффективные решения", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, готов ли "Ростех" предложить Китаю российские двигатели на фоне сообщений о намерениях США прекратить поставку двигателей для самолета COMAC C919. "У России будет полная линейка авиационных двигателей – ПД-14, ПД-8, не за горами и самый мощный ПД-35", - добавил он. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, тариф Соединенных Штатов на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В августе страны договорились продлить действие тарифной паузы еще на 90 дней.

https://ria.ru/20250821/rostehi-2036628034.html

https://ria.ru/20250820/chemezov-2036428700.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, сша, сергей чемезов, ростех, евросоюз, мс-21