Премьер Чехии назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным
Премьер Чехии Фиала назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 авг - РИА Новости. Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил в четверг чешский премьер Петр Фиала.
"У нас пока нет мира на Украине. У нас даже нет сформулированного пути к нему, мы его ищем, поэтому пока преждевременно говорить о миротворческих силах (на Украине - ред.) и участии в них Чехии. Мы не знаем, каким способом будет сконструирована возможная международная миссия", - сказал Фиала, слова которого привело агентство ЧТК.
Премьер отметил, что задачей возможной миссии будет не обеспечение мира, а гарантия согласованного мира.
В четверг в интервью ЧТК чешский президент Петр Павел объявил, что в случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил Чехия могла бы и должна быть в их составе, поскольку она - активный участник миротворческого процесса.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.