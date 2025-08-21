Рейтинг@Mail.ru
Премьер Чехии назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/chekhiya-2036865086.html
Премьер Чехии назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным
Премьер Чехии назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным - РИА Новости, 21.08.2025
Премьер Чехии назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным
Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил в четверг чешский... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:47:00+03:00
2025-08-21T21:47:00+03:00
в мире
украина
чехия
европа
петр фиала
дональд трамп
петр павел
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953432902_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9fce41356759c2e34162bbb53c2a25ed.jpg
ПРАГА, 21 авг - РИА Новости. Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил в четверг чешский премьер Петр Фиала. "У нас пока нет мира на Украине. У нас даже нет сформулированного пути к нему, мы его ищем, поэтому пока преждевременно говорить о миротворческих силах (на Украине - ред.) и участии в них Чехии. Мы не знаем, каким способом будет сконструирована возможная международная миссия", - сказал Фиала, слова которого привело агентство ЧТК. Премьер отметил, что задачей возможной миссии будет не обеспечение мира, а гарантия согласованного мира. В четверг в интервью ЧТК чешский президент Петр Павел объявил, что в случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил Чехия могла бы и должна быть в их составе, поскольку она - активный участник миротворческого процесса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250821/ssha-2036854147.html
https://ria.ru/20250821/exxpress-2036851588.html
украина
чехия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953432902_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e60a57688b5017bf8e36af1c6578129d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, европа, петр фиала, дональд трамп, петр павел, нато
В мире, Украина, Чехия, Европа, Петр Фиала, Дональд Трамп, Петр Павел, НАТО
Премьер Чехии назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным

Премьер Чехии Фиала назвал вопрос о размещении войск на Украине преждевременным

© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
Военные на Либавском полигоне в Чехии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 21 авг - РИА Новости. Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил в четверг чешский премьер Петр Фиала.
"У нас пока нет мира на Украине. У нас даже нет сформулированного пути к нему, мы его ищем, поэтому пока преждевременно говорить о миротворческих силах (на Украине - ред.) и участии в них Чехии. Мы не знаем, каким способом будет сконструирована возможная международная миссия", - сказал Фиала, слова которого привело агентство ЧТК.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ: США и ЕС разработали военные варианты поддержки переговоров по Украине
Вчера, 20:04
Премьер отметил, что задачей возможной миссии будет не обеспечение мира, а гарантия согласованного мира.
В четверг в интервью ЧТК чешский президент Петр Павел объявил, что в случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил Чехия могла бы и должна быть в их составе, поскольку она - активный участник миротворческого процесса.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
Вчера, 19:56
 
В миреУкраинаЧехияЕвропаПетр ФиалаДональд ТрампПетр ПавелНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала