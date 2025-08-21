Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине
13:51 21.08.2025 (обновлено: 17:26 21.08.2025)
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине
В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником миротворческого процесса, заявил в четверг президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. "Если на Украине будут размещены миротворческие подразделения, Чехия могла бы и должна в них участвовать, поскольку она является активным участником миротворческого процесса и с самого начала поддерживает Украину", - заявил Павел. Конкретная форма участия республики в миротворческих силах, по словам президента, будет зависеть от содержания соглашения. "Возникает и такая идея, что вдоль линии соприкосновения была бы создана определённая демилитаризованная зона. Такая зона находилась бы не только под техническим, но и под физическим контролем", - сказал Павел. Ранее представитель минобороны республики Давид Шима заявил, что если чешская армия будет задействована в миротворческих силах, то это может включать, например, обучение украинских военнослужащих или помощь в разминировании, но в любом случае возможное размещение чешских военных за пределами страны должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента.
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине

Президент Павел: Чехия могла бы участвовать в размещении миротворцев на Украине

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником миротворческого процесса, заявил в четверг президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК.
"Если на Украине будут размещены миротворческие подразделения, Чехия могла бы и должна в них участвовать, поскольку она является активным участником миротворческого процесса и с самого начала поддерживает Украину", - заявил Павел.
Конкретная форма участия республики в миротворческих силах, по словам президента, будет зависеть от содержания соглашения.
"Возникает и такая идея, что вдоль линии соприкосновения была бы создана определённая демилитаризованная зона. Такая зона находилась бы не только под техническим, но и под физическим контролем", - сказал Павел.
Ранее представитель минобороны республики Давид Шима заявил, что если чешская армия будет задействована в миротворческих силах, то это может включать, например, обучение украинских военнослужащих или помощь в разминировании, но в любом случае возможное размещение чешских военных за пределами страны должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента.
