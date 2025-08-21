https://ria.ru/20250821/chekhiya-2036713617.html

Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником миротворческого процесса, заявил в четверг президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. "Если на Украине будут размещены миротворческие подразделения, Чехия могла бы и должна в них участвовать, поскольку она является активным участником миротворческого процесса и с самого начала поддерживает Украину", - заявил Павел. Конкретная форма участия республики в миротворческих силах, по словам президента, будет зависеть от содержания соглашения. "Возникает и такая идея, что вдоль линии соприкосновения была бы создана определённая демилитаризованная зона. Такая зона находилась бы не только под техническим, но и под физическим контролем", - сказал Павел. Ранее представитель минобороны республики Давид Шима заявил, что если чешская армия будет задействована в миротворческих силах, то это может включать, например, обучение украинских военнослужащих или помощь в разминировании, но в любом случае возможное размещение чешских военных за пределами страны должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента.

