https://ria.ru/20250821/chekhiya-2036713617.html
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине
В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:51:00+03:00
2025-08-21T13:51:00+03:00
2025-08-21T17:26:00+03:00
чехия
в мире
украина
петр павел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029936562_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b1baa85e0af62c39b3a0576eebf42db3.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником миротворческого процесса, заявил в четверг президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. "Если на Украине будут размещены миротворческие подразделения, Чехия могла бы и должна в них участвовать, поскольку она является активным участником миротворческого процесса и с самого начала поддерживает Украину", - заявил Павел. Конкретная форма участия республики в миротворческих силах, по словам президента, будет зависеть от содержания соглашения. "Возникает и такая идея, что вдоль линии соприкосновения была бы создана определённая демилитаризованная зона. Такая зона находилась бы не только под техническим, но и под физическим контролем", - сказал Павел. Ранее представитель минобороны республики Давид Шима заявил, что если чешская армия будет задействована в миротворческих силах, то это может включать, например, обучение украинских военнослужащих или помощь в разминировании, но в любом случае возможное размещение чешских военных за пределами страны должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента.
https://ria.ru/20250821/premer-2036665189.html
чехия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029936562_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_feed4e1ebbb1ee6529e5be1272cc93e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, в мире, украина, петр павел
Чехия, В мире, Украина, Петр Павел
Президент Чехии допустил участие страны в размещении миротворцев на Украине
Президент Павел: Чехия могла бы участвовать в размещении миротворцев на Украине
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
В случае достижения договоренности о размещении на Украине миротворческих сил, Чехия могла бы быть в их составе, поскольку она является активным участником миротворческого процесса, заявил в четверг президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК
.
"Если на Украине будут размещены миротворческие подразделения, Чехия могла бы и должна в них участвовать, поскольку она является активным участником миротворческого процесса и с самого начала поддерживает Украину", - заявил Павел.
Конкретная форма участия республики в миротворческих силах, по словам президента, будет зависеть от содержания соглашения.
"Возникает и такая идея, что вдоль линии соприкосновения была бы создана определённая демилитаризованная зона. Такая зона находилась бы не только под техническим, но и под физическим контролем", - сказал Павел.
Ранее представитель минобороны республики Давид Шима заявил, что если чешская армия будет задействована в миротворческих силах, то это может включать, например, обучение украинских военнослужащих или помощь в разминировании, но в любом случае возможное размещение чешских военных за пределами страны должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента.