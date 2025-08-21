https://ria.ru/20250821/britaniya-2036771783.html

Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш

Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш - РИА Новости, 21.08.2025

Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш

ВМС Великобритании утверждают, что экипаж патрульного корабля и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:17:00+03:00

2025-08-21T16:17:00+03:00

2025-08-21T16:18:00+03:00

в мире

великобритания

ла-манш

северное море

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/05/1559530561_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cf6e09a7d7b2fe6e4c7af62262c57997.jpg

ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. ВМС Великобритании утверждают, что экипаж патрульного корабля и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ. "Военный корабль королевского военно-морского флота Великобритании HMS Trent и вертолет Wildcat следили за российскими судами в водах Великобритании в ходе пятидневной операции. Патрульный корабль вел наблюдение за российским эсминцем "Вице-адмирал Кулаков" и двумя танкерами в проливе Ла-Манш", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВМС Британии. По утверждению британской стороны, патрульный корабль HMS Trent следовал за российским кораблем от Грейт-Ярмута в северо-восточной части пролива до острова Ушант в юго-западной части пролива, где к нему, как утверждается, присоседились танкеры, после чего группа направилась обратно на восток.

https://ria.ru/20250820/ukraina-2036611764.html

великобритания

ла-манш

северное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, ла-манш, северное море, вмф рф