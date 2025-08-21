Рейтинг@Mail.ru
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 21.08.2025 (обновлено: 16:18 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/britaniya-2036771783.html
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш - РИА Новости, 21.08.2025
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
ВМС Великобритании утверждают, что экипаж патрульного корабля и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:17:00+03:00
2025-08-21T16:18:00+03:00
в мире
великобритания
ла-манш
северное море
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/05/1559530561_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cf6e09a7d7b2fe6e4c7af62262c57997.jpg
ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. ВМС Великобритании утверждают, что экипаж патрульного корабля и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ. "Военный корабль королевского военно-морского флота Великобритании HMS Trent и вертолет Wildcat следили за российскими судами в водах Великобритании в ходе пятидневной операции. Патрульный корабль вел наблюдение за российским эсминцем "Вице-адмирал Кулаков" и двумя танкерами в проливе Ла-Манш", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВМС Британии. По утверждению британской стороны, патрульный корабль HMS Trent следовал за российским кораблем от Грейт-Ярмута в северо-восточной части пролива до острова Ушант в юго-западной части пролива, где к нему, как утверждается, присоседились танкеры, после чего группа направилась обратно на восток.
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036611764.html
великобритания
ла-манш
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/05/1559530561_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4db91df8d53f4b5988e0097e7c442b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ла-манш, северное море, вмф рф
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Северное море, ВМФ РФ
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш

ВМС Британии утверждают, что следили за проходом корабля ВМФ РФ через Ла-Манш

© Фото : Royal Navy / LPhot Belinda AlkerБританский патрульный корабль
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Royal Navy / LPhot Belinda Alker
Британский патрульный корабль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. ВМС Великобритании утверждают, что экипаж патрульного корабля и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ.
"Военный корабль королевского военно-морского флота Великобритании HMS Trent и вертолет Wildcat следили за российскими судами в водах Великобритании в ходе пятидневной операции. Патрульный корабль вел наблюдение за российским эсминцем "Вице-адмирал Кулаков" и двумя танкерами в проливе Ла-Манш", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВМС Британии.
По утверждению британской стороны, патрульный корабль HMS Trent следовал за российским кораблем от Грейт-Ярмута в северо-восточной части пролива до острова Ушант в юго-западной части пролива, где к нему, как утверждается, присоседились танкеры, после чего группа направилась обратно на восток.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев
20 августа, 23:22
 
В миреВеликобританияЛа-МаншСеверное мореВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала