Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
2025-08-21T16:17:00+03:00
ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. ВМС Великобритании утверждают, что экипаж патрульного корабля и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ. "Военный корабль королевского военно-морского флота Великобритании HMS Trent и вертолет Wildcat следили за российскими судами в водах Великобритании в ходе пятидневной операции. Патрульный корабль вел наблюдение за российским эсминцем "Вице-адмирал Кулаков" и двумя танкерами в проливе Ла-Манш", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВМС Британии. По утверждению британской стороны, патрульный корабль HMS Trent следовал за российским кораблем от Грейт-Ярмута в северо-восточной части пролива до острова Ушант в юго-западной части пролива, где к нему, как утверждается, присоседились танкеры, после чего группа направилась обратно на восток.
