Рейтинг@Mail.ru
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 21.08.2025 (обновлено: 05:26 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/britaniya-2036625243.html
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы - РИА Новости, 21.08.2025
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы
Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:29:00+03:00
2025-08-21T05:26:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и личного состава, пишет The Telegraph."Британская армия модернизируется, но ей просто не хватает беспилотников, танков, бронетехники и тяжелой артиллерии, чтобы создать надежную боевую силу, которая могла бы вызвать беспокойство у Москвы", — говорится в материале.Как подсчитало издание, для участия в миссии потребуется 15 тысяч военнослужащих, что составляет примерно 20 процентов от общей численности британской армии."Использование этих сил для участия в бессрочной операции фактически означало бы окончательное исключение этих войск из боевого порядка британской армии", — поясняет издание.По словам автора, при формировании действительно боеспособных частей в миссии на Украине вооруженные силы Британии могут сократиться вдвое."По этой причине операция невероятно рискованна", — подытоживает автор.В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиковГлава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036621674.html
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036516201.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы

Telegraph: Британия не может отправить войска на Украину из-за нехватки людей

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и личного состава, пишет The Telegraph.
"Британская армия модернизируется, но ей просто не хватает беспилотников, танков, бронетехники и тяжелой артиллерии, чтобы создать надежную боевую силу, которая могла бы вызвать беспокойство у Москвы", — говорится в материале.
Как подсчитало издание, для участия в миссии потребуется 15 тысяч военнослужащих, что составляет примерно 20 процентов от общей численности британской армии.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ: украинцы готовы сделать уступку России
02:32
"Использование этих сил для участия в бессрочной операции фактически означало бы окончательное исключение этих войск из боевого порядка британской армии", — поясняет издание.
По словам автора, при формировании действительно боеспособных частей в миссии на Украине вооруженные силы Британии могут сократиться вдвое.
"По этой причине операция невероятно рискованна", — подытоживает автор.
В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине
Вчера, 14:51
 
В миреУкраинаРоссияКиевСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала