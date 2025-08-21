https://ria.ru/20250821/britaniya-2036625243.html
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы - РИА Новости, 21.08.2025
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы
Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:29:00+03:00
2025-08-21T03:29:00+03:00
2025-08-21T05:26:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и личного состава, пишет The Telegraph."Британская армия модернизируется, но ей просто не хватает беспилотников, танков, бронетехники и тяжелой артиллерии, чтобы создать надежную боевую силу, которая могла бы вызвать беспокойство у Москвы", — говорится в материале.Как подсчитало издание, для участия в миссии потребуется 15 тысяч военнослужащих, что составляет примерно 20 процентов от общей численности британской армии."Использование этих сил для участия в бессрочной операции фактически означало бы окончательное исключение этих войск из боевого порядка британской армии", — поясняет издание.По словам автора, при формировании действительно боеспособных частей в миссии на Украине вооруженные силы Британии могут сократиться вдвое."По этой причине операция невероятно рискованна", — подытоживает автор.В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиковГлава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036621674.html
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036516201.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров
В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы
Telegraph: Британия не может отправить войска на Украину из-за нехватки людей
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и личного состава, пишет The Telegraph
.
"Британская армия модернизируется, но ей просто не хватает беспилотников, танков, бронетехники и тяжелой артиллерии, чтобы создать надежную боевую силу, которая могла бы вызвать беспокойство у Москвы", — говорится в материале.
Как подсчитало издание, для участия в миссии потребуется 15 тысяч военнослужащих, что составляет примерно 20 процентов от общей численности британской армии.
"Использование этих сил для участия в бессрочной операции фактически означало бы окончательное исключение этих войск из боевого порядка британской армии", — поясняет издание.
По словам автора, при формировании действительно боеспособных частей в миссии на Украине
вооруженные силы Британии могут сократиться вдвое.
"По этой причине операция невероятно рискованна", — подытоживает автор.
В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков
Глава МИД России Сергей Лавров
подчеркивал, что Россия
не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве
.