В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы

В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы - РИА Новости, 21.08.2025

В Британии пожаловались на неспособность вызвать беспокойство Москвы

Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T03:29:00+03:00

2025-08-21T03:29:00+03:00

2025-08-21T05:26:00+03:00

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и личного состава, пишет The Telegraph."Британская армия модернизируется, но ей просто не хватает беспилотников, танков, бронетехники и тяжелой артиллерии, чтобы создать надежную боевую силу, которая могла бы вызвать беспокойство у Москвы", — говорится в материале.Как подсчитало издание, для участия в миссии потребуется 15 тысяч военнослужащих, что составляет примерно 20 процентов от общей численности британской армии."Использование этих сил для участия в бессрочной операции фактически означало бы окончательное исключение этих войск из боевого порядка британской армии", — поясняет издание.По словам автора, при формировании действительно боеспособных частей в миссии на Украине вооруженные силы Британии могут сократиться вдвое."По этой причине операция невероятно рискованна", — подытоживает автор.В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиковГлава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

