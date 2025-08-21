https://ria.ru/20250821/bpla-2036840619.html
В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА
В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025
В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА
При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T19:18:00+03:00
2025-08-21T19:18:00+03:00
2025-08-21T21:02:00+03:00
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы украины
енакиево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_243:0:1159:515_1920x0_80_0_0_3506bec52c8bfdcd7565038d86b64f7e.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета."В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал он. Количество пострадавших выросло до 21 человека, один из них ребенок. Многоквартирные дома и машины получили повреждения. ВСУ вели огонь по жилому району, где проживает мирное население и отсутствует вооружение и военная техника."Противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки. Указанные фрагменты будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", — добавил он.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250820/ssha-2036412378.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
енакиево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_176:0:1128:714_1920x0_80_0_0_3df3e4a6b4a6248facc09bcc51e88c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы украины, енакиево
Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Енакиево
В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА
В Енакиево в ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета.
"В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал он.
Количество пострадавших выросло до 21 человека, один из них ребенок.
Многоквартирные дома и машины получили повреждения. ВСУ
вели огонь по жилому району, где проживает мирное население и отсутствует вооружение и военная техника.
"Противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки. Указанные фрагменты будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", — добавил он.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.