В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА
19:18 21.08.2025 (обновлено: 21:02 21.08.2025)
В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА
При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета. РИА Новости, 21.08.2025
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы украины
енакиево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036845586_243:0:1159:515_1920x0_80_0_0_3506bec52c8bfdcd7565038d86b64f7e.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета."В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал он. Количество пострадавших выросло до 21 человека, один из них ребенок. Многоквартирные дома и машины получили повреждения. ВСУ вели огонь по жилому району, где проживает мирное население и отсутствует вооружение и военная техника."Противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки. Указанные фрагменты будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", — добавил он.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
донецкая народная республика
россия
енакиево
донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы украины, енакиево
Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Енакиево
В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА

В Енакиево в ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА

© Репортёр Руденко V/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР
Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Репортёр Руденко V/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета.
"В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал он.
Количество пострадавших выросло до 21 человека, один из них ребенок.
Многоквартирные дома и машины получили повреждения. ВСУ вели огонь по жилому району, где проживает мирное население и отсутствует вооружение и военная техника.
"Противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки. Указанные фрагменты будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", — добавил он.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Донецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныЕнакиево
 
 
