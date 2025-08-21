https://ria.ru/20250821/bpla-2036840619.html

В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА

В ДНР два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА

2025-08-21T19:18:00+03:00

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в Енакиево в ДНР два человека погибли, сообщил сотрудник Следственного комитета."В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал он. Количество пострадавших выросло до 21 человека, один из них ребенок. Многоквартирные дома и машины получили повреждения. ВСУ вели огонь по жилому району, где проживает мирное население и отсутствует вооружение и военная техника."Противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки. Указанные фрагменты будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", — добавил он.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

