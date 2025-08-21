https://ria.ru/20250821/bpla-2036774801.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
липецкая область
игорь артамонов
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Угроза введена в 16.18 мск.
липецкая область
