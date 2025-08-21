Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 21 дрон над российскими регионами
10:50 21.08.2025
ПВО сбила 21 дрон над российскими регионами
ПВО сбила 21 дрон над российскими регионами
Силы ПВО утром сбили 21 украинский дрон над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО утром сбили 21 украинский дрон над российской территорией, сообщило Минобороны."С 7:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.Военные сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
2025
ПВО сбила 21 дрон над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО утром сбили 21 украинский дрон над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 7:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.
Военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
