ПВО сбила 21 дрон над российскими регионами

2025-08-21T10:50:00+03:00

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО утром сбили 21 украинский дрон над российской территорией, сообщило Минобороны."С 7:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.Военные сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

