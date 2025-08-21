https://ria.ru/20250821/bpla-2036623703.html

В России разработали новый способ борьбы с БПЛА

Инновационный способ защиты от дронов разработан в России: вокруг объекта устанавливается растягивающаяся защитно-улавливающая сеть "Дарвин" из полиамида,... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Инновационный способ защиты от дронов разработан в России: вокруг объекта устанавливается растягивающаяся защитно-улавливающая сеть "Дарвин" из полиамида, которая может погасить от 50% до 100% кинетической энергии дрона, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Системы механической защиты" (разработчик) Дмитрий Дорофеев. "Процесс улавливания происходит в две фазы: сначала фаза снижения энергии, когда под воздействием кинетической энергии дронов полиамидные нити растягиваются в каждой ячейке, что позволяет погасить от 50% до 100% ударной энергии БПЛА. Фаза задержания, когда ячейка сети - это отдельный жесткий элемент, - и чтобы дрон пролетел сквозь сеть, ему необходимо прорвать все контактные ячейки. Частичные разрывы приводят к запутыванию дрона или его падению рядом с сетью", - сказал Дорофеев. По его словам, сетка в один ряд задерживает все типы беспилотников размером до пяти метров. Методика построения защиты предполагает установку на расстоянии не менее пяти метров от объекта защиты стоек с распорками и растяжками, способными воспринять нагрузку от падающего летающего объекта. Каркас обтягивается защитно-улавливающей сеткой. Под защитой такой сети могут быть узлы управления и коммутации, центры обработки данных, центры управления и связи, производственные корпуса заводов и фабрик, взрыво- и пожароопасные производства, склады, школы, больницы, аэродромы. Он отметил, что свыше 1,3 миллиона дронов были поставлены в ВСУ в 2024 году украинским ВПК и странами НАТО, а план на 2025-м - четыре миллиона дронов. "Вопрос уже не "если", а "когда" и "где" произойдет следующая атака. Наша задача - не жить в ожидании, а найти эффективные способы защиты", - сказал Дорофеев. При этом он подчеркнул, что стоимость перехвата дрона ракетой "земля-воздух" стоит в сотни раз дороже дрона. Электронные средства (глушилки) - не панацея, так как они требуют лицензий, могут нарушать связь, имеют ограниченный радиус и не останавливают дроны по инерции или с автономным наведением. "Нужно простое физическое препятствие. И оно есть, причем недорогое: стоимость одного квадратного метра такой сети из полиамида - 300 рублей", - сказал гендиректор компании-разработчика.

