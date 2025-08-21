Рейтинг@Mail.ru
Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 21.08.2025 (обновлено: 05:40 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/bojtsy-2036627780.html
Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами
Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами - РИА Новости, 21.08.2025
Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами
Раненные в период освобождения Курской области от ВСУ бойцы спецназа "Ахмат" в период восстановления и в ожидании плановых операций возвращаются в подразделения РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T04:32:00+03:00
2025-08-21T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 авг - РИА Новости. Раненные в период освобождения Курской области от ВСУ бойцы спецназа "Ахмат" в период восстановления и в ожидании плановых операций возвращаются в подразделения в роли инструкторов, рассказал РИА Новости боец батальона "Каштана" спецназа с позывным "Ральф". "Одна из самых главных особенностей - у нас весь инструкторский состав непосредственно с передовой, люди возвращаются с боевыми ранениями и передают свой опыт бойцам, то есть объясняют, как правильно двигаться, соответственно, от "птичек" как правильно укрываться. Есть у нас инструкторы, которые на курском направлении получили боевые ранения, и, соответственно, кто еще проходит ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.), хотят вернуться в строй, но пока ждут плановых операций, они еще и преподают. Хотят быть полезными, помогают нам, помогают парням, передают свой боевой опыт и хотят быть в строю", - рассказал "Ральф". Командир штурмового отделения с позывным "Баунс", получивший тяжелое ранение ноги в Курской области, считает, что нельзя терять форму и даже в период лечений по возможности нужно делать максимум для подразделения. "Я жду операцию плановую и в перерывах занимаюсь инструктажем ребят, отталкиваясь от того, что сам работал, как действовал, отталкиваясь от этого, даю какие-то знания... Все инструкторы с боевым опытом, которые отталкиваются от того, что сами прошли, то есть не шаблон, не где-то подсмотрев, а именно что сами на себе почувствовали, то и объясняют, и добавляют, и рассказывают ребятам", - пояснил "Баунс".
https://ria.ru/20250821/boets-2036622044.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины
Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами

Раненные бойцы "Ахмата" возвращаются в подразделения в роли инструкторов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 авг - РИА Новости. Раненные в период освобождения Курской области от ВСУ бойцы спецназа "Ахмат" в период восстановления и в ожидании плановых операций возвращаются в подразделения в роли инструкторов, рассказал РИА Новости боец батальона "Каштана" спецназа с позывным "Ральф".
"Одна из самых главных особенностей - у нас весь инструкторский состав непосредственно с передовой, люди возвращаются с боевыми ранениями и передают свой опыт бойцам, то есть объясняют, как правильно двигаться, соответственно, от "птичек" как правильно укрываться. Есть у нас инструкторы, которые на курском направлении получили боевые ранения, и, соответственно, кто еще проходит ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.), хотят вернуться в строй, но пока ждут плановых операций, они еще и преподают. Хотят быть полезными, помогают нам, помогают парням, передают свой боевой опыт и хотят быть в строю", - рассказал "Ральф".
Командир штурмового отделения с позывным "Баунс", получивший тяжелое ранение ноги в Курской области, считает, что нельзя терять форму и даже в период лечений по возможности нужно делать максимум для подразделения.
"Я жду операцию плановую и в перерывах занимаюсь инструктажем ребят, отталкиваясь от того, что сам работал, как действовал, отталкиваясь от этого, даю какие-то знания... Все инструкторы с боевым опытом, которые отталкиваются от того, что сами прошли, то есть не шаблон, не где-то подсмотрев, а именно что сами на себе почувствовали, то и объясняют, и добавляют, и рассказывают ребятам", - пояснил "Баунс".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Спецназовец рассказал о подготовке бойцов инструкторами "Ахмата"
02:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала