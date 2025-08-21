https://ria.ru/20250821/bojtsy-2036627780.html

Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами

Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами - РИА Новости, 21.08.2025

Раненные на Курском направлении бойцы "Ахмата" становятся инструкторами

Раненные в период освобождения Курской области от ВСУ бойцы спецназа "Ахмат" в период восстановления и в ожидании плановых операций возвращаются в подразделения

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 авг - РИА Новости. Раненные в период освобождения Курской области от ВСУ бойцы спецназа "Ахмат" в период восстановления и в ожидании плановых операций возвращаются в подразделения в роли инструкторов, рассказал РИА Новости боец батальона "Каштана" спецназа с позывным "Ральф". "Одна из самых главных особенностей - у нас весь инструкторский состав непосредственно с передовой, люди возвращаются с боевыми ранениями и передают свой опыт бойцам, то есть объясняют, как правильно двигаться, соответственно, от "птичек" как правильно укрываться. Есть у нас инструкторы, которые на курском направлении получили боевые ранения, и, соответственно, кто еще проходит ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.), хотят вернуться в строй, но пока ждут плановых операций, они еще и преподают. Хотят быть полезными, помогают нам, помогают парням, передают свой боевой опыт и хотят быть в строю", - рассказал "Ральф". Командир штурмового отделения с позывным "Баунс", получивший тяжелое ранение ноги в Курской области, считает, что нельзя терять форму и даже в период лечений по возможности нужно делать максимум для подразделения. "Я жду операцию плановую и в перерывах занимаюсь инструктажем ребят, отталкиваясь от того, что сам работал, как действовал, отталкиваясь от этого, даю какие-то знания... Все инструкторы с боевым опытом, которые отталкиваются от того, что сами прошли, то есть не шаблон, не где-то подсмотрев, а именно что сами на себе почувствовали, то и объясняют, и добавляют, и рассказывают ребятам", - пояснил "Баунс".

курская область

