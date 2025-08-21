Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/boeviki-2036663077.html
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.08.2025
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области
Девять украинских боевиков уничтожено в Сумской области одним точным сбросом с БПЛА, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:43:00+03:00
2025-08-21T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 авг— РИА Новости. Девять украинских боевиков уничтожено в Сумской области одним точным сбросом с БПЛА, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Действует рота Моисея из легендарного отряда "Аида" спецназа "Ахмат" МО РФ. Наши бойцы установили рекорд специальной военной операции, совершив самый результативный сброс. Одним точным ударом было нейтрализовано сразу 9 вражеских боевиков в окрестностях Кондратовки Сумской области", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. По мнению главы региона, такие операции "деморализуют противника" и показывают силу и решимость российских бойцов.
https://ria.ru/20250821/ataka-2036641030.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области

Кадыров: в Сумской области сбросом с БПЛА уничтожили девять украинских боевиков

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 21 авг— РИА Новости. Девять украинских боевиков уничтожено в Сумской области одним точным сбросом с БПЛА, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Действует рота Моисея из легендарного отряда "Аида" спецназа "Ахмат" МО РФ. Наши бойцы установили рекорд специальной военной операции, совершив самый результативный сброс. Одним точным ударом было нейтрализовано сразу 9 вражеских боевиков в окрестностях Кондратовки Сумской области", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению главы региона, такие операции "деморализуют противника" и показывают силу и решимость российских бойцов.
ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Мелитополе отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил Рогов
07:49
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала