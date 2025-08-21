https://ria.ru/20250821/boeviki-2036663077.html

Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области

Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.08.2025

Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Сумской области

Девять украинских боевиков уничтожено в Сумской области одним точным сбросом с БПЛА, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.08.2025

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

рамзан кадыров

ГРОЗНЫЙ, 21 авг— РИА Новости. Девять украинских боевиков уничтожено в Сумской области одним точным сбросом с БПЛА, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Действует рота Моисея из легендарного отряда "Аида" спецназа "Ахмат" МО РФ. Наши бойцы установили рекорд специальной военной операции, совершив самый результативный сброс. Одним точным ударом было нейтрализовано сразу 9 вражеских боевиков в окрестностях Кондратовки Сумской области", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. По мнению главы региона, такие операции "деморализуют противника" и показывают силу и решимость российских бойцов.

сумская область

россия

2025

