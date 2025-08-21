https://ria.ru/20250821/boets-2036622044.html
Спецназовец рассказал о подготовке бойцов инструкторами "Ахмата"
Спецназовец рассказал о подготовке бойцов инструкторами "Ахмата" - РИА Новости, 21.08.2025
Спецназовец рассказал о подготовке бойцов инструкторами "Ахмата"
Инструкторы спецназа "Ахмат" при подготовке бойцов учитывают опыт, в том числе, курской операции и встреч с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 21.08.2025
КУРСКАЯ ОБЛ., 21 авг - РИА Новости. Инструкторы спецназа "Ахмат" при подготовке бойцов учитывают опыт, в том числе, курской операции и встреч с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости боец батальона "Каштана" спецназа с позывным "Ральф". "Инструкторы у нас с отличным боевым опытом. Есть люди, кто с 2014 года, с самого начала в Донбассе, есть, кто с 2022 года, также прошли и Бахмут, и Соледар и многие другие операции прошли, и конечно же курскую операцию", - рассказал "Ральф". Он уточнил, что вооруженный конфликт стал достаточно динамичным и условия, в которых приходится вести боевые действия, постоянно меняются. "Главное успевать под все подстраиваться. Потому что война очень быстро совершенствуется. К каждому пополнению что-то новое добавляется в обучении. Нет никакого шаблона. Есть базовые знания, но с продвижением войны, как постоянно что-то добавляется новое. То есть, изначально тренировали боевое движение, расположение бойцов, сейчас все с "птичками" тренируются. Всегда каждый раз совершенствуют. Каждая группа узнает что-то новое", - отметил инструктор с позывным "Баунс". Инструктор с позывным "Котлас" рассказал, что также при подготовке вновь прибывших бойцов учитывается не только опыт встреч с ВСУ, но и иностранными наемниками. "Да, мы встречаемся с иностранными наемниками, воюют не только украинцы, полмира с нами воюет. Война – это книга, которая не заканчивается. Война прогрессирует, также эволюционирует, приходят новые системы. Теперь мы ожидаем встреч с искусственным интеллектом… Мы всегда учимся и перенимаем у противника опыт, как и он у нас перенимает, и используем его максимально, чтобы сохранять жизни нашим бойцам", - пояснил инструктор.
