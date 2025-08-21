https://ria.ru/20250821/blinovskaja-2036680497.html

Муж Елены Блиновской подрался с таксистом

2025-08-21T12:11:00+03:00

елена блиновская

происшествия

россия

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал участником дорожного конфликта. Как рассказал РИА Новости таксист, Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил его."Я вышел, <...> чтобы осмотреть машину. Он (Блиновский. — Прим. ред.) пошел к своему мотоциклу, снял шлем и пошел на меня, пытаясь меня, наверное, как-то ударить. Я пытался избежать драки, отходил, пытался его словами остановить. <...> Он не останавливался. <...> Я его, естественно, ударил один раз. Он пытался меня ударить, <…> не остановился, продолжал наступление. Потом я его еще раз ударил. После этого он остановился", — рассказал водитель.Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.

2025

Таксист рассказал об обстоятельствах ДТП с участием Блиновского Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей заявил РИА Новости, что ему не понадобится госпитализация после конфликта с таксистом, возникшего из-за ДТП. Таксист заявил агентству, что Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало с машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил Блиновского. "Все хорошо", - сказал Блиновский, отвечая на вопрос о самочувствии, добавив, что госпитализация ему не нужна. У Блиновского подбит глаз, из-под черной шапки видна местами окровавленная белая повязка. Место ДТП и сам Блиновский на первом видео, как он уезжает – на втором. 2025-08-21T12:11 true PT2M08S

