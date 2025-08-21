Рейтинг@Mail.ru
Муж Елены Блиновской подрался с таксистом - РИА Новости, 21.08.2025
12:11 21.08.2025
Муж Елены Блиновской подрался с таксистом
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал участником дорожного конфликта. Как рассказал РИА Новости таксист, Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил его."Я вышел, &lt;...&gt; чтобы осмотреть машину. Он (Блиновский. — Прим. ред.) пошел к своему мотоциклу, снял шлем и пошел на меня, пытаясь меня, наверное, как-то ударить. Я пытался избежать драки, отходил, пытался его словами остановить. &lt;...&gt; Он не останавливался. &lt;...&gt; Я его, естественно, ударил один раз. Он пытался меня ударить, &lt;…&gt; не остановился, продолжал наступление. Потом я его еще раз ударил. После этого он остановился", — рассказал водитель.Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал участником дорожного конфликта.
Как рассказал РИА Новости таксист, Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил его.
"Я вышел, <...> чтобы осмотреть машину. Он (Блиновский. — Прим. ред.) пошел к своему мотоциклу, снял шлем и пошел на меня, пытаясь меня, наверное, как-то ударить. Я пытался избежать драки, отходил, пытался его словами остановить. <...> Он не останавливался. <...> Я его, естественно, ударил один раз. Он пытался меня ударить, <…> не остановился, продолжал наступление. Потом я его еще раз ударил. После этого он остановился", — рассказал водитель.
Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
