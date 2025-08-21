https://ria.ru/20250821/biometriya-2036720826.html

Григоренко рассказал о важности использования биометрии в школах

Григоренко рассказал о важности использования биометрии в школах - РИА Новости, 21.08.2025

Григоренко рассказал о важности использования биометрии в школах

Использование биометрии для прохода в школах повышает безопасность, благодаря сервису всегда понятно, кто находится в учреждении, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T14:15:00+03:00

2025-08-21T14:15:00+03:00

2025-08-21T14:15:00+03:00

казань

россия

дмитрий григоренко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020813732_0:60:3175:1846_1920x0_80_0_0_12b08237f64e8eee308d9a39661d9c84.jpg

КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Использование биометрии для прохода в школах повышает безопасность, благодаря сервису всегда понятно, кто находится в учреждении, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани. Григоренко сообщил, что на выставке форума представлены решения, которые позволяют сделать жизнь в городах комфортней и удобней. Григоренко выделил развитие сервисов на базе биометрии. "Татарстан - один из первых субъектов РФ, где уже в 20 школах запущен сервис прохода в школу по лицу. Я подчеркиваю, что использование биометрии - это абсолютно добровольная вещь. Но проход в школу по лицу это не только удобно, но и очень безопасно. Потому что всегда понятно, кто проходит, кто выходит, кто находится в школе. В конце концов, это среда жизни наших детей", - сказал Григоренко. Также он назвал удобным использование биометрии в МФЦ. "Не могу не подчеркнуть, находясь в Казани, что Казань - это один из городов, где уже давно внедрен сервис по оплате проезда в метро по биометрии", - сказал Григоренко, отметив, что для использования сервиса используется отечественное оборудование.

https://ria.ru/20250812/rossiya-2034885265.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, дмитрий григоренко, общество