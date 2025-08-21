Григоренко рассказал о важности использования биометрии в школах
Григоренко: использование биометрии в школах повышает безопасность
© РИА Новости
Ученики 11-х классов перед началом ЕГЭ по литературе и истории . Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Использование биометрии для прохода в школах повышает безопасность, благодаря сервису всегда понятно, кто находится в учреждении, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани.
Григоренко сообщил, что на выставке форума представлены решения, которые позволяют сделать жизнь в городах комфортней и удобней. Григоренко выделил развитие сервисов на базе биометрии.
"Татарстан - один из первых субъектов РФ, где уже в 20 школах запущен сервис прохода в школу по лицу. Я подчеркиваю, что использование биометрии - это абсолютно добровольная вещь. Но проход в школу по лицу это не только удобно, но и очень безопасно. Потому что всегда понятно, кто проходит, кто выходит, кто находится в школе. В конце концов, это среда жизни наших детей", - сказал Григоренко.
Также он назвал удобным использование биометрии в МФЦ.
"Не могу не подчеркнуть, находясь в Казани, что Казань - это один из городов, где уже давно внедрен сервис по оплате проезда в метро по биометрии", - сказал Григоренко, отметив, что для использования сервиса используется отечественное оборудование.
