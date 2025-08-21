https://ria.ru/20250821/bilayn-2036599537.html

Билайн: почти 90% клиентов уверены, что ИИ помогает экономить в поездках

Билайн: почти 90% клиентов уверены, что ИИ помогает экономить в поездках - РИА Новости, 21.08.2025

Билайн: почти 90% клиентов уверены, что ИИ помогает экономить в поездках

Билайна*, изучив мнение респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T10:00:00+03:00

2025-08-21T10:00:00+03:00

2025-08-21T10:00:00+03:00

билайн

вымпелком

искусственный интеллект (ии)

путешествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Порядка 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что с помощью нейросетей можно снизить расходы в путешествиях, такие результаты представил сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" Билайна*, изучив мнение респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху.По данным опроса, 55% клиентов применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене, 49% абонентов – для поиска необычных мест и развлечений, почти столько же (46%) составляют маршруты. Реже пользователи ищут в нейросетях информацию о местных обычаях и климате. Кроме того, 87% опрошенных думают, что в случае экстренных ситуаций цифровые алгоритмы подскажут выход.Нейросети способны сделать ярче повседневный летний досуг. В том, что они помогают найти развлечения, уверены 93% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных с помощью нейросетей собирают информацию об интересных событиях (77%), на втором месте – создание персональных подборок фильмов и музыки (39%), следом идет генерация идей для тематических встреч с друзьями (35%). Завершает список – помощь в организации поездок на природу (32%).Примечательно, что нейросетями пользуются все респонденты, при этом почти каждый второй абонент обращается к ним ежедневно. Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу "план б."**. Она предоставляет доступ к нейросетям ChatGPT*** , DeepSeek***, Gemini**** и другим, которые могут помочь мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха.В "план б." за 490 рублей в месяц для новых абонентов также включены компенсация телеграм-премиум в течение шести месяцев, 100 гигабайт, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на три часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и многое другое.* Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов - 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52%, соответственно). Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" 12+.** В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.*** 12+.**** 18+.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSTe799ZJ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, искусственный интеллект (ии), путешествия