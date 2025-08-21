Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 21.08.2025 (обновлено: 09:00 21.08.2025)
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона.
2025-08-21T08:44:00+03:00
2025-08-21T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
беспилотники
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. Опасность была объявлена в 20.52 мск среды, она длилась около 12 часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
курская область, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Беспилотники
© РИА Новости / Илья Питалев
Железобетонное укрытие на улице в Курске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона.
Опасность была объявлена в 20.52 мск среды, она длилась около 12 часов.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Курская область
Безопасность
Беспилотники
 
 
