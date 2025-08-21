https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036644839.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. Опасность была объявлена в 20.52 мск среды, она длилась около 12 часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
