В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. Опасность была объявлена в 20.52 мск среды, она длилась около 12 часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

