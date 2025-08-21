Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 21.08.2025 (обновлено: 09:22 21.08.2025)
Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников
Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Утром в четверг несколько населенных пунктов Воронежской области остались без света из-за атаки дронов. А на участке Россошь — Сохрановка приостанавливали железнодорожное движение из-за падения БПЛА. Сейчас его возобновили. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. В Ростовской области при отражении атаки БПЛА начался пожар на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Российские бойцы сбили:
  • 21 БПЛА — над Ростовской областью;
  • семь — над Воронежской;
  • пять — над Белгородской;
  • четыре — над Крымом;
  • по три — над Брянской и Калужской областями;
  • по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря;
  • по одному — над Курской и Тульской областями.
Утром в четверг несколько населенных пунктов Воронежской области остались без света из-за атаки дронов. А на участке Россошь — Сохрановка приостанавливали железнодорожное движение из-за падения БПЛА. Сейчас его возобновили. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам.
В Ростовской области при отражении атаки БПЛА начался пожар на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
