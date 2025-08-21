https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036639217.html

Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников

Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников - РИА Новости, 21.08.2025

Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Утром в четверг несколько населенных пунктов Воронежской области остались без света из-за атаки дронов. А на участке Россошь — Сохрановка приостанавливали железнодорожное движение из-за падения БПЛА. Сейчас его возобновили. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. В Ростовской области при отражении атаки БПЛА начался пожар на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

