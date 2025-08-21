https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036639217.html
Над российскими регионами за ночь сбили 49 беспилотников
2025-08-21T07:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Утром в четверг несколько населенных пунктов Воронежской области остались без света из-за атаки дронов. А на участке Россошь — Сохрановка приостанавливали железнодорожное движение из-за падения БПЛА. Сейчас его возобновили. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. В Ростовской области при отражении атаки БПЛА начался пожар на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
