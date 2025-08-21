https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036638248.html

ПВО ночью уничтожила 49 украинских беспилотников

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили в течение прошедшей ночи 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, пять БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Калужской области, два БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.

