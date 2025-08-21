https://ria.ru/20250821/bepripasy-2036719462.html

ВС России используют улучшенные боеприпасы в районе Орехово, рассказал боец

21.08.2025

Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России используют улучшенные боеприпасы на одном из участков линии...

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

ТОКМАК (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России используют улучшенные боеприпасы на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер-сапер расчета FPV с позывным "Марио". "Сейчас поступили такие боеприпасы, они намного легче, компактней, эффективней - и в два раза лучше. Один снаряд может поднять блиндаж так, как это РПГ не сможет сделать", - сказал "Марио". На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, показана атака на укрепленную позицию ВСУ, в ходе которой оператор смог направить FPV-дрон внутрь блиндажа.

россия

запорожская область

2025

