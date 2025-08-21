ВС России используют улучшенные боеприпасы в районе Орехово, рассказал боец
ТОКМАК (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России используют улучшенные боеприпасы на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер-сапер расчета FPV с позывным "Марио".
"Сейчас поступили такие боеприпасы, они намного легче, компактней, эффективней - и в два раза лучше. Один снаряд может поднять блиндаж так, как это РПГ не сможет сделать", - сказал "Марио".
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, показана атака на укрепленную позицию ВСУ, в ходе которой оператор смог направить FPV-дрон внутрь блиндажа.
