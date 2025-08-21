Рейтинг@Mail.ru
ВС России используют улучшенные боеприпасы в районе Орехово, рассказал боец - РИА Новости, 21.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 21.08.2025
ВС России используют улучшенные боеприпасы в районе Орехово, рассказал боец
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
ТОКМАК (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России используют улучшенные боеприпасы на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер-сапер расчета FPV с позывным "Марио". "Сейчас поступили такие боеприпасы, они намного легче, компактней, эффективней - и в два раза лучше. Один снаряд может поднять блиндаж так, как это РПГ не сможет сделать", - сказал "Марио". На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, показана атака на укрепленную позицию ВСУ, в ходе которой оператор смог направить FPV-дрон внутрь блиндажа.
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" готовит беспилотник к запуску на Красноармейском направлении специальной военной операции
Военнослужащий расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" готовит беспилотник к запуску на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ТОКМАК (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России используют улучшенные боеприпасы на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер-сапер расчета FPV с позывным "Марио".
"Сейчас поступили такие боеприпасы, они намного легче, компактней, эффективней - и в два раза лучше. Один снаряд может поднять блиндаж так, как это РПГ не сможет сделать", - сказал "Марио".
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, показана атака на укрепленную позицию ВСУ, в ходе которой оператор смог направить FPV-дрон внутрь блиндажа.
